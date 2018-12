Así serían Justin Bieber y Hailey Baldwin si salieran en Los Simpson

En la última gala de Tu Cara Me Suena, Soraya imitó a Kylie Minogue y aprovechó la ocasión para rescatar una foto junto a la artista que se hicieron en 2005. Precisamente esta imagen ha sido la que ha hecho que se abra un debate en Instagram sobre si la cantante se ha hecho retoques en la cara o no. Debate en el que la propia Soraya no se ha quedado callada.