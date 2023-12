Madonna pensaba que moriría durante su ingreso en el hospital: "Es un milagro que ahora esté aquí"

Madonna dio un importante susto a sus fans cuando el pasado mes de junio fue ingresada por una grave infección bacteriana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Nueva York. La cantante fue localizada inconsciente en su vivienda y la desplazaron rápidamente al centro médico para tratarla.

Después de pasar seis días encamada y necesitar respiración asistida, pudo regresar a casa y le recomendaron descanso y reposo. Su mánager, Guy Oseary, confirmó que la gira que iba a comenzar en julio la retrasarían unos meses hasta que ella estuviera recuperada.

El Celebration Tour arrancó el pasado 14 de octubre en Londres y, tras arrasar durante las últimas semanas por Europa, ya se encuentra en EEUU para la segunda parte de su show. Este fin de semana, la intérprete de Like a virgin dio un concierto en el Barclays Center de Nueva York y dedicó unos minutos a hablar de su estado de salud.

Madonna reconoció que era "un milagro" que estuviera viva y recordó lo horrible que fue su estancia en el hospital al pensar que moriría: "El hecho de que esté aquí ahora es el maldito milagro. Hay algunas personas en esta sala esta noche que estuvieron conmigo en el hospital", en referencia a sus seres queridos que estaban presentes en el show.

"Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI"

Otra de las menciones que hizo la reina del pop fue a Siobhan, la mujer que la encontró en su casa y llamó a la ambulancia: "Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital... Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI".

La indujeron a un coma de 48 horas y al despertar se emocionó al ver a sus hijos: "Cuando tomé conciencia por primera vez, vi a mis seis increíbles hijos sentados en el vestíbulo. Por cierto, tuve que casi morir para tener a todos mis hijos en una habitación; sé que es un poco divertido. Pero todos estaban muy asustados y yo no entendía lo que estaba pasando".

"Y yo pensaba: '¿Y si dejo a mis hijos? Me destrozaría dejar a mis hijos en este momento de sus vidas. No pensaba en mí. Pensaba en ellos, y pensaba en mi madre y en lo asustada que debía de estar al saber que nos iba a dejar a todos atrás", apuntó Madonna.

La artista ya ha mencionado en un par de conciertos lo duros que fueron los días en los que estuvo ingresada en la UCI.