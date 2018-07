Magistral actuación de Lady Gaga en la ceremonia de los Oscar 2015

La actuación de Lady Gaga esa tan esperada por todos en los Oscar 2015, no ha defraudado. Y no lo decimos nosotros, si no la propia Julie Andrews que no ha parado de agradecer este homenaje: "Gracias Lady Gaga por este impresionante tributo". La extravagante Lady Gaga no ha dudado ni un minuto en subirse al escenario a interpretar algunos temas de la mítica película musical, Sonrisas y Lágrimas.

Una película especial y de la que todos nos acordamos y que sin duda cambió un poco más la visión del cine musical. Y es que ya han pasado 50 años desde que se estrenó el film y aún a día de hoy, parece como si se tratara de ayer cuando muchos la veían en el cine por primera vez.

La banda sonora de una película es lo primordial, ha querido recordar Julie Andrews. Por eso es tan importante la música en el cine. Las imágenes tienen que ir acompañadas de sonidos que le den aún muchísimo más sentido. "Una música más que mejorar una película, consolida una película. ¿Qué sería de una película como El Padrino, Desayuno con diamantes o de la Guerra de las Galaxias?". Pues con esa reflexión, no dudamos en comentar que nada.

Sentido homenaje el que ha realizado Lady Gaga que poco a poco se quita su imagen de extravagante para ciertas ocasiones y que este año se ha convertido en una estrella de los Oscar. Es la segunda vez que aparece, aunque el año pasado lo hizo por sorpresa y descolocándonos a todos. ¿Repetirá una tercera vez?