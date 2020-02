Maluma responde a los que lo acusan de hacer apología a la violencia contra las mujeres

Varias peticiones en Change.org piden la retirada del videoclip Cuatro Babys de Maluma por hacer apología directa a la violencia contra las mujeres. Las usuarias Marina González y Laura Pérez analizan la letra de la canción dejando claro que se trata de un contenido machista que delega a la mujer en un segundo plano del que no importa ni su placer en las relaciones ni su opinión.

"Estoy enamorado de 4 babies/ Siempre me dan lo que quiero/ Chingan cuando yo les digo/ Ninguna me pone pero”, así empieza el colombiano en su último single, publicado el mes de octubre. Las usuarias también destacan otros fragmentos del tema que cantan sus colaboradores como "La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa que se lo hunda".

Estas quejas tienen más importancia debido a la relevancia de la canción, ya que en su canal oficial de Youtube acumula casi 190 millones de reproducciones y 17 millones en la plataforma Spotify.

La reacción del colombiano no se ha hecho esperar, y aunque no hace alusión directamente a esta petición, su último mensaje en las redes sociales deja claro que se refiere a esto: "Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, solo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo por qué te sorprendes cuando hablan de ti?".

Así que ha juzgar por esta frase vemos que el cantante no tiene mucha intención en retirar el videoclip ni en cambiar las letras de sus canciones...