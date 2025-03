Mans Zelmerlow explica su reacción al no ganar el Melfest: "¿Has visto a un atleta llegar segundo y decir que está emocionado?"

Hace unas semanas todos los ojos estaban puestos en Mans Zelmerlow que, para quienes no lo recuerden, se convirtió en el ganador de Eurovisión en Viena 2015 como representante de Suecia, y este año, 10 años después de aquello, volvía a intentar ir al Festival de la Canción al puro estilo de Loreen.

Mans Zelmerlöw ha vuelto a participar en el Melodifetivalen, también conocido como Melfest, pero finalmente ha quedado en segundo lugar. La preselección sueca la ha ganado este año KAJ, un dúo sueco-finlandés.

Y su reacción al no ser proclamado ganador generó mensajes de crítica, pues el cantante mostró su descontento. Tras el revuelo, el artista ha decidido dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram.

"Queridos fans- haters. El hecho de que esté decepcionado con el resultado es SÓLO una señal de salud, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto a un atleta llegar en segundo lugar y decir que está muy feliz?", ha defendido el artista sobre su reacción.

Él tenía todas las energías depositadas en volver a representar a Suecia en Eurovisión: "Yo quería ganar. Eso debe estar bien, ¿verdad? ¡Es una competición!".

No obstante, ha mostrado su alegría por que sus compañeros ganaran: "Estoy genuinamente SÚPER FELIZ por KAJ y nos hemos divertido mucho juntos durante este viaje. Los he felicitado personalmente varias veces. ¡y NUNCA he menospreciado su contribución, todo lo contrario! ¡Nos harán sentir orgullosos en Basilea!".

Así, Zelmerlow ha puesto toda la responsabilidad en el odio que ha recibido: "Pero esta ira sin filtro viene de ti. Esta extraña reacción exagerada. ¿Pensar que está bien odiar a alguien en los comentarios porque quería ganar una competición que todos amamos y porque quería más que nada representar a Suecia nuevamente en la ESC? ¿Cómo podría eso estar mal? ¿No es por eso que estamos aquí? ¿Cómo puede eso convertirme en un idiota?".

"El hecho de que llorara cuando se liberó toda la presión, no solo la presión que experimenté en la competencia, debe estar bien y no me convierte en un mal perdedor, ¿verdad?", ha insistido a través del post en Instagram.

Por último, ha vuelto a felicitar a sus compañeros por alzarse con la victoria y a los seguidores del Melfest y Eurovisión: "De nuevo. ¡Una enorme felicitación a KAJ! ¡Me encantan Kevin, Axel y Jakob! Y a todos ustedes que NO odian: ¡un enorme y fenomenal agradecimiento por todos los votos y todo el apoyo durante este viaje!".