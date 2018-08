Manu Tenorio abandona el hospital con los brazos vendados

Manu Tenorio ha abandonado el hospital de La Paz tras pasar varios días en la UVI debido a unas quemaduras de segundo grado. Tal como explicó su mujer Silvia Casas, se trató de un accidente doméstico en el que el cantante sufrió una fuerte descarga eléctrica al manipular el cuadro de luces de su vivienda, al ver que las luces no se encendían.

Desde el hospital Manu intentó tranquilizar a sus seguidores con varias publicaciones en las que podíamos ver los vendajes asegurando que a pesar del dolor su recuperación estaba siendo favorable.

Unos días después y tras una intervención quirúrgica, Tenorio ha recibido el alta médica y ha atendido a los medios sonriente mostrando sus brazos completamente vendados: "Con la operación que me han realizado me han dicho que las secuelas van a ser mínimas. Me queda una recuperación ardua, pero tengo espíritu peleón".

Aunque asegura que lo que le apetece es volver a casa y descansar sin seguir hablando del tema, también ha explicado que investigará las causas del cortocircuito ya que no le parecen normales: "Si fuese un accidente doméstico normal, no estaría así".

Además, ha querido agradecer a todo el equipo médico que le ha atendido durante estos días en el hospital de la Paz lo bien que lo han tratado y reconocer su gran profesionalidad: