Mel C desvela que fue agredida sexualmente antes del primer gran concierto de las Spice Girls

Las Spice Girls son una de las girlbands más populares de la historia, con temazos tan conocidos como Wannabe o Spice up your life. Durante los 90 y 2000, llegaron incluso a protagonizar películas.

Una de sus integrantes, Mel C, sigue en la industria de la música, donde está triunfando como cantante y DJ. En breves, lanzará su autobiografía, Who I am, y se ha pasado por el podcast How to fail to Elizabeth Day para dar algunos detalles sobre lo que sus fans se encontrarán.

Entre muchas anécdotas, ha revelado un dato terrorífico: fue abusada sexualmente en 1997, justo antes del primer concierto de su gira mundial.

Todo ocurrió en el hotel en el que se hospedaba en Estambul (Turquía): "Nunca antes habíamos hecho un concierto de larga duración, así que obviamente habíamos ensayado durante semanas, habíamos enfrentado interminables pruebas de vestuario, maquillaje, cabello... Todo estaba conduciendo a la cima de todo lo que siempre quise hacer".

Mel C fue agredida por un masajista en Estambul

Sin embargo, debido a todo el estrés que tenía por los preparativos, decidió acudir al spa de este hotel para darse un masaje y el masajista terminó agrediéndola sexualmente, aunque como se encontraba en los momentos previos al concierto prefirió ocultarlo: "Lo que me pasó a mí, lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que concentrarme. No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso".

Al comenzar a escribir su libro, Mel C se dio cuenta que ya había llegado el momento de hablar de ello: "La imagen apareció en un sueño, o me desperté y estaba en mi mente. Hasta ese momento, yo no había pensado en incluirlo en el libro. Después, claro, tuve que decidir si realmente quería revelar ese hecho. Y llegué a la conclusión de que es muy importante para mí decirlo para lidiar con eso y terminar de procesarlo".

La cantante no tenía claro si quería incluir esto en su libro

La cantante no ha tenido problemas en revelar en este podcast cómo sucedió la agresión: "Me sentí violada... Vulnerable... Avergonzada. Y luego me sentí insegura. ‘¿He entendido esto bien? ¿Qué está pasando?’ Estaba en un ambiente en el que te quitas la ropa con esta persona profesional".

"Así que convivían en mí tantos pensamientos y sentimientos... Y sentí que quería hablar de lo que había ocurrido, porque me había afectado. Pero lo enterré, y estoy segura de que muchos hombres y mujeres lo hacen", ha confesado la spice girl.

Al final, Mel C se ha atrevido a contar un episodio tan traumático de su vida como este y