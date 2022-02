Las Spice Girls podrían actuar para el jubileo de la reina Isabel II

Las Spice Girls han sido invitadas al importante evento que sirve para conmemorar los 70 años de mandato de la reina Isabel II. Todavía no se ha confirmado, pero los rumores apuntan a un posible regreso.

Según la información de The Sun, la organización de los festejos del jubileo de Platino la reina de Inglaterra ha enviado una invitación formal a las Spice Girls para que actúen en el 70 aniversario del reinado de la monarca.

¿Qué es el jubileo de la reina?

El jubileo es un evento que se televisa desde el imponente Palacio de Buckingham y su misión es la de reunir a las estrellas del entretenimiento para festejar los momentos más importantes del reinado.

En esta ocasión, la reina quiere reunir a todas las Spice Girls para su fiesta, pero ellas aún no han contestado a esa petición. ¿Qué decidirán en esta ocasión? Hay que recordar que esta no es la primera vez que las Spice son invitadas. La reina ya las invitó para el jubileo de Diamante, pero ellas declinaron la invitación y finalmente no actuaron. ¿Ocurrirá lo mismo este año?

Después de aquello, algunas de las integrantes de la banda admitieron sentirse arrepentidas por dejar pasar la oportunidad, ¿serán capaces de convencer a Victoria para que se una al grupo una vez más? ¡Esa es la tarea que parece imposible!

Las chicas no se juntan desde el año 2012, cuando se subieron todas juntas al escenario del Estadio Olímpico de Londres para celebrar la clausura de los juegos.

Por otra parte, no hay que olvidar que las Spice Girls relanzaron Wannabe, en el que incluyeron algunas canciones inéditas, para celebrar el 25 aniversario de la banda.