La actriz Melissa Joan Hart siempre será recordada por su papel protagonista en la serie de los 90 Sabrina, cosas de brujas. Ahora, 18 años después del fin de la serie, volvemos a saber de ella aunque sea por algo negativo: ha dado positivo en COVID-19 y dice encontrarse bastante mal, como comentaba en Instagram.

"Estoy vacunada y me contagié de Covid y me he puesto muy mal. Me pesa el pecho y me cuesta respirar", ha empezado explicando en un vídeo en Instagram.

Además añade que uno de sus hijos, también ha dado positivo y muestra su enfado con la relajación en las medidas sanitarias que se están produciendo en Estados Unidos: "Creo que como país nos hemos relajado y estoy molesta con el hecho de que mis hijos no tengan que utilizar mascarilla en la escuela. Estoy segura de que de allí vino el contagio", ha continuado.

En el mismo vídeo ha querido mandar un mensaje a toda la población, pidiendo que mantengan todas las precauciones porque la pandemia aún no ha terminado. "Os estoy pidiendo que lo hagáis mejor. Proteged a vuestras familias, proteged a vuestros hijos". También quiso dejar claro en el escrito bajo el vídeo que no es un mensaje político ni quiere generar debate, sino simplemente comentar su situación y concienciar un poco.