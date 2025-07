Aitana solucionará en Madrid los problemas de su concierto en Barcelona

Aitana y su equipo ya están ultimando todos los detalles de sus conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, que tendrán lugar los días 30 y 31 de julio. Después de actuar en La Velada del Año V este sábado 26 de julio, donde ha tenido que hacer frente a los fallos técnicos en La Cartuja de Sevilla, ahora la artista está buscando soluciones para los errores de su propio espectáculo.

Metamorfosis Season, la minigira de estadios de Aitana, comenzó el 19 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, donde recibió varias críticas por la altura del escenario. "El escenario estaba bastante alto y los que estaban en la valla de Front Stage han gritado e insultado porque no se veía. Además, un hombre ha tirado una botella (pero estaba vacía y sin tapón) y le ha dado a un bailarín; le echaron del estadio", explicó @tinyy_mp3 en X.

La solución para Madrid

De cara a sus próximos conciertos en Madrid, Aitana bajará la altura del escenario para mitigar este problema entre las primeras filas de la pista. "Vamos a bajar un pelín la mariposa [el escenario] para que se pueda ver mejor", le ha comentado la artista a unas fans que han ido a verla en Sevilla este domingo 27 de julio.

"Echaremos para atrás un pelín las barreras para que tengáis más visibilidad", ha añadido Aitana, tal y como demuestra un vídeo publicado en TikTok por @clauscastello.

Aparte de los problemas de visibilidad, el concierto de Aitana en Barcelona también sufrió un fallo de sonido que no permitía escuchar a las gradas más altas. De hecho, numerosos asistentes empezaron a gritar "no se oye, no se oye". El error se solucionó tras la quinta canción, aproximadamente.