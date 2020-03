Los memes más divertidos de Lady Gaga

Parece ser que la Lady Gaga que de 2008, la que llevaba atuendos imposibles y nos dejaba con la boca abierta siempre que aparecía en público, es algo del pasado. Hace tiempo que la artista ha dejado de lado la imagen estrafalaria con la que saltó a la fama, ahora se muestra con un aspecto más serio, más elegante.

No sabemos si a sus Little Monsters les gusta o no, pero lo que está claro es que Lady Gaga sigue dando mucho juego con todo lo que hace. Si no, mira estos memes que han aparecido después de que la neoyorquina publicara la portada de su nuevo single, Perfect Illusion, y la de su próximo álbum, Joanne.