Miguel Bernardeau rompe su silencio sobre los rumores de relación con Ester Expósito

La amistad entre Miguel Bernardeau y Ester Expósito no es ningún secreto, más aún cuando ella estuvo a su lado en sus comienzos de su relación con Aitana. Sin embargo, desde hace una semana se rumorea que podrían haber dado un paso más e iniciar un romance. El actor ha roto su silencio y ha contado qué sucede.

La vida sentimental de Miguel Bernardeau y Ester Expósito ha sido un caos desde que saltaron a la fama en 2017 a raíz de Élite.

El hijo de Ana Duato inició una larga relación de cuatro años con Aitana, que terminó en 2022 justo después de que estrenaran su serie conjunta La última. En estos meses, se ha rumoreado que está con Greta Fernández, con la que se lleva muy bien y ha compartido varias vacaciones.

Por su parte, la actriz salió durante dos años con su compañero de reparto Álvaro Rico y poco después conquistó a Alejandro Speitzer, con el que grabó la serie Alguien tiene que morir. Su último fichaje fue Nico Furtado y salieron hasta diciembre de 2023.

Miguel y Ester son grandes amigos, no es ningún secreto, pero según varios testigos, su relación se habría acercado mucho al haber sido vistos en diversas ocasiones besándose por pubs de Madrid. No hay pruebas de ello, eso sí.

Muy contrario a hablar de su vida privada, el ex de Aitana sí ha explicado qué sucede entre ellos. Ha comenzado señalando que "no habla de su vida privada" y poco después ha querido dar más información.

"Somos amigos desde hace mucho tiempo. Sí. Yo es que en mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece", ha afirmado Miguel.

