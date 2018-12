Miley Cyrus le da el toque feminista a un villancico clásico cambiándole la letra

Miley Cyrus y Mark Ronson han visitado el plató de The Tonight Show , presentado por Jimmy Fallon , donde la cantante ha presentado su propio villancico. Miley ha adaptado el clásico 'Santa Baby' con una letra mucho más feminista , en la que no necesita que le regale joyas ni dinero, ya que ella misma se compra sus cosas.

Miley Cyrus, Mark Ronson y Jimmy Fallon cantando un villancico / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Miley Cyrus ha vuelto al mundo de la música con 'Nothing Breaks Like A Heart', de la mano de Mark Ronson. Por este motivo ambos han visitado el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde han interpretado un villancico a pocos días de Navidad.

Pero no se trata de un villancico cualquiera. Mientras Miley leía la letra del clásico 'Santa Baby', le hacía varias preguntas a Fallon: "¿Estoy diciendo que me voy a juntar con Santa porque él me compra cosas?", dice incrédula.

Y así ha sido como Miley ha modernizado este clásico navideño con una letra mucho más feminista, en la que le canta a Papa Noél que no necesita que él le regale joyas, ni dinero, ni cosas que vayan dentro de una caja, que ella misma puede comprarse todas esas cosas. Además, añade que el mejor regalo para una chica es "pagar a medias".

Mientras Miley canta, Jimmy Fallon y Mark Ronson van apareciendo por detrás haciendo bromas resultando un vídeo de lo más divertido.

LETRA TRADUCIDA:

Santa, cariño, he escuchado que tienes algunos regalos para mi, Miley

He sido una niña muy buena Papá noel, así que date prisa por la chimenea esta noche

Santa, cariño, no me gustan las joyas de fantasía, no para mi

Tengo algo más en mente y no necesito tus regalos esta noche

No quiero diamantes, efectivo o nada que venga en una caja

No más algodones, he tenido suficiente y puedo comprar mis propias malditas cosas

Santa, tengo mi propia baller (camioneta).

Sin prestamos. Y la compré yo misma Papá Noel, sin ayuda de 'Elf on the Shelf' (libro tradicional navideño)

Escucha, Santa, lo que digo, el mejor amigo de una chica es pagar a medias

Deja de interrumpirme cuando hablo y no me envíes mensajes con fotos de tus *****

Santa, cariño, me encantaría saber que ningún idiota ignorante agarrará mi culo en el trabajo

Dile a esas bolsas de basura, que guarden sus chimeneas esta noche.

Lo siento santa ¡Guarda tu chimenea esta noche!