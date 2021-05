Miriam Giovanelli sobre la maternidad: "La fertilidad se da por descontada y vuelve ese camino silencioso y frustrante"

Parece casi inexplicable que a día de hoy siga existiendo tanta presión sobre la mujeres respecto a la maternidad. Es tiempo de cambio, de romper tabús, de buscar apoyo y, sobre todo, de compresión.

En este sentido, Miriam Giovanelli ha querido compartir con sus seguidores una foto de su segundo embarazo y un texto en el que habla de maternidad y fertilidad. Un discurso que ha sido muy aplaudido por visibilizar el dolor que atraviesan, en silencio y en solitario, muchas mujeres.

"Hace un año celebré mi primer día de la madre y escribí el texto que más abajo recupero. Lo publiqué mientras esperaba a mi segundo hijo aunque todavía no lo sabía, un embarazo natural era algo que llevaba tiempo descartado", comienza diciendo la actriz confirmando que llegó un segundo embarazo por sorpresa, cuando creía que por vías naturales no sería capaz de conseguir.

La ilusión por ese embarazo pronto se transformó en preocupación cuando le informaron que tenía un embarazo ectópico —se produce cuando un óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero y, por tanto, inviable—."Las primeras semanas me devolvieron a la maternidad que yo conocía, la de los hospitales y las malas noticias, pero, finalmente, el ectópico que me llevó a urgencias resultó ser un heterotópico que me trajo más alegrías que penas".

Y continúa: "Comparto esto porque en el imaginario colectivo la fertilidad se da por descontada, lo que vuelve ese camino más silencioso y frustrante. Y me doy cuenta de que lo caminamos muchas y que, si nos libráramos de toda presión, podríamos recorrerlo más ligeras."

Último Día de la Madre sin hijos

Después, Miriam Giovanelli explica los motivos que la han llevado a compatir su texto un día tan señalado como el Día de la Madre: "Quiero aprovechar este día para celebrar a todas aquellas mujeres que desean que este sea su último Día de la Madre sin hijos, porque la esterilidad y la infertilidad son una parte más de la maternidad y este día no debería ser un recordatorio de sus carencias, sino de su valentía. Me gustaría felicitar también a todas las que decidieron redefinirse y seguir por otros caminos y hoy celebran con una sonrisa a sus madres, hermanas y amigas madres, sin tristeza".

En cuanto a la sociedad que critica, señala y juzga a las mujeres por si son o no madres —independientemente de si pueden o quieren serlo—, la actriz les pide respecto. "La sociedad debería saber lo que significa querer y no poder tener hijos y llenar también esas casas de flores. Porque lo maternal no lo determina la biología, es un estado emocional".

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀