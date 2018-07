Mónica Naranjo en El Hormiguero: "Parece que mis besos sean el distintivo de la casa"

Mónica Naranjo ha pasado por El Hormiguero para presentarnos su nuevo trabajo 4.0., un disco recopilatorio con el que la cantante quiere celebrar sus 20 años en el mundo de la música. En 4.0 se pueden escuchar 10 nuevas versiones de sus temas más conocidos pero con un sonido más electrónico.

Durante la entrevista Mónica Naranjo habla de su papel como jurado en Tu Cara Me Suena: "al principio yo no quería, hace unos años cuando me propusieron participar en Tu Cara me Suena dije que no porque pensaba ¿qué voy a aportar a la televisión si solamente hago música?."

Pablo Motos le ha recordado a la cantante sus besos en el programa: "Es fantástico, parece que mis besos sean el distintivo de la casa". También le ha preguntado sobre su amistad con Marta Sánchez: "una de las mejores personas que conozco en esta industria es Marta Sánchez, es una persona que tiene un sentido del humor tremendo lo que pasa que en el momento que se enciende el piloto rojo de la cámara se siente insegura."

Uno de los momentos más divertidos del programa llegó con la sección de Anna Simón ya que llevó diferentes helados y cada uno de ellos producía un sonido diferente. Entre los 3 crearon una curiosa canción.

Mónica Naranjo empezará su gira en junio, con la que la artista celebra su 40 cumpleaños y que pretende ofrecer un espectáculo de música, baile y acrobacias. Además su primer single, Solo se vive una vez, ya está entre las canciones más vendidas de nuestro país.