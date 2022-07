El mono elástico de Jennifer López se rompe en plena actuación y la cantante se lo toma con humor

"OH NO..."

Jennifer Lopez es una diva de los pies a la cabeza. Lo lleva demostrando toda su carrera. Su papel de Selena Quintanilla en la película que narraba la vida de la fallecida cantante latina le dio la fama y desde entonces no ha dejado de encadenar éxitos.

Álbumes, grandes hits, papeles protagonistas como actriz e incluso una nominación a los Globos de Oro por su papel en Hustlers. Por no hablar del show del intermedio de la Super Bowl que se marcó junto a Shakira en 2022.

Así, era de esperar que Jennifer Lopez no se vendría abajo por un momento tierra trágame sobre el escenario. De hecho, se lo ha tomado con tanto humor que ella misma ha compartido en TikTok el vídeo del momento haciendo un divertido montaje con el tema viral 'Oh no...'.

El mono elástico que lució para su último show sufrió una pequeña rotura en la parte del trasero, dejando al descubierto la piel de la artista a través de un pequeño agujero. Un percance de vestuario que solventó de la manera más natural: haciendo como si no hubiese pasado nada.