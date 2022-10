El motivo por el que Meghan Markle tenía envidia de Paris Hilton cuando era joven

Te interesa El terrorífico testimonio de Paris Hilton: sufrió abusos sexuales cuando era menor de edad

Desde que Meghan Markle renunció a todas sus obligaciones con la Corona británica, la actriz se ha centrado en su nuevo podcast Archetypes, en el que da voz a mujeres influyentes para cambiar estereotipos o falsos mitos sobre las mujeres.

La última invitada ha sido la celebrity Paris Hilton, quien ha revelado los malos tratos que sufrió durante su adolescencia debido a ser un personaje público tan popular.

Así 'construyó' Paris Hilton su papel de "rubia tonta"

Ella misma ha contado que no es igual a como aparece en los medios, ya que ahí adopta un personaje. "Cuando estás en la televisión no es lo mismo: mi voz, todo cambia como si tuviera naturalmente una voz muy baja. Pero luego en el programa se pone muy alta", ha apuntado.

Además, ha explicado que esta fachada de "rubia tonta" es solo un personaje.

"Fue una reacción a tener una máscara para protegerme. Así que puede ser que no estén hablando de mí, sino de ese personaje que había creado. Me ayudó a sobrellevar el dolor de los medios de comunicación, que fueron constantemente crueles y despiadados conmigo durante mucho tiempo. Ese personaje me protegió de tener que sentir algo realmente", ha afirmado Paris.

Meghan Markle ha pedido perdón a Paris Hilton por juzgarla

Ante esto, Meghan se ha quedado muy sorprendida y ha querido confesarle a la influencer lo que pensaba de ella mucho antes. Cuando era joven, la duquesa de Sussex veía a Paris como "una chica preciosa, rica y famosa" y creía que "no podría irle nada mal en la vida".

La actriz de Suits ha dejado claro que todo esto le provocó "auténtica envidia", ya que en ese momento no sabía que solo veía a la 'Paris personaje' y no a la real.

"Me daba vergüenza admitirlo, pero la he juzgado basándome en todo lo que he visto y no me gusta hacer juicios. Pero tampoco crecí siendo bonita. Cuando pensaba en París, inmediatamente sentía envidia", ha aclarado.