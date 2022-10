El terrorífico testimonio de Paris Hilton: sufrió abusos sexuales cuando era menor de edad

Te interesa El importante evento que ha rechazado Paris Hilton para ir a la boda de Britney Spears

Paris Hilton es una de las celebrities más importantes y conocidas de la actualidad. No solo por su participación en shows de moda y su trabajo como DJ, sino que además ha tenido su propio programa en Netflix, En la cocina con Paris Hilton, en el que en cada episodio charlaba con algún famoso mientras preparaban un plato.

A pesar de esta vida de lujos, la infancia de Paris fue mucho más dura de lo que parece. Cuando era una adolescente, fue alumna del Provo Canyon School, un internado para jóvenes. Ahora, en una entrevista para The New York Times, ha desvelado que en este centro sufrió abusos sexuales por parte del personal.

Paris Hilton // Gtres

Paris y otras estudiantes fueron víctimas de abusos

Según ella, varios empleados la despertaban a ella y a otras alumnas en mitad de la noche y las llevaban a una sala aparte en las que les decían que tenían que realizarles "exámenes médicos". "Sucedía muy tarde, en la madrugada, a eso de las tres o las cuatro de la mañana, y nos llevaban a mí y a otras chicas a una habitación para realizarnos pruebas médicas", ha contado, añadiendo que "ni siquiera las llevaba a cabo un profesional médico".

Y ella misma, entre lágrimas, ha dado los terroríficos detalles de estos abusos: "Varios empleados del colegio que nos hacían tumbarnos sobre la mesa y nos introducían los dedos".

"Y ni siquiera sé qué es lo que hacían, pero estoy segura de que no era un médico. Fue algo realmente aterrador que bloqueé en mi mente durante años. Pero ahora me vuelve constantemente y pienso en ello todo el tiempo. Desde mi punto de vista actual, como adulta, sé que sin duda fueron abusos sexuales", ha querido denunciar.

Paris Hilton ha comenzado una campaña para cerrar el centro

"Lloraba mientras me sujetaban y yo les decía '¡No!', pero ellos solo me respondían 'Cállate. Cállate y deja de forcejear o irás a observación'. Aquello fue una experiencia recurrente no solo para mí, sino también para otras supervivientes. Me robaron la infancia y me mata saber que esto le sigue sucediendo a otros niños inocentes", ha reflexionado.

Pero Paris no se ha quedado solo ahí, sino que ha aprovechado la situación para comenzar, junto a otras víctimas, una campaña contra este centro, #ShutDownProvo, con el objetivo de que cierre.

Ante este drama, las víctimas se han reunido en varias ocasiones para denunciar todos estos abusos y pretenden que el centro cierre antes del próximo 1 de abril.