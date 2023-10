El motivo por el que la revista Forbes se refiere a Taylor Swift como la persona más poderosa del planeta

El fenomeno Taylor Swift no para de crecer. La revista Forbes se ha referido a la protagonista de The Eras Tour como la persona más poderosa y famosa del planeta por un motivo muy entrañable.

THE WOMAN

Taylor Swift es un icono mundial.

La artista estadounidense es reconocida en cada rincón del mundo por su música: todo el mundo se sabe una canción de la artista, sin importar si es fan o no. Bien sea alguna que pueda llegar a pasar más desapercibido como epiphany de Folklore o su famosísimo Shake It Off de 1989.

A través de su música y de su increíble tralento como compositora, la intérprete de Lover ha suido capaz de poner en palabras algunos de los sentimientos más brillantes y más oscuros del ser humano, o alguna de las situaciones más maravillosas, más banales, más estratosféricas o más terribles.

Ha conseguido tocar más allá de los corazones de quien la escuchan, y eso es lo que engancha tanto de ella.

Los fanáticos de la artista, más conocidos como Swifties, valoran por encima de todas las cosas la capacidad de sentirse comprendidos, vistos y escuchados a través de las canciones de Miss Americana con todo lujo de detalles, y ese es el motivo por el que la revista Forbes se ha referido a Taylor como la persona más poderosa del planeta.

"No será literalmente los amigos de Taylor, pero ciertamente Swift ha sido una gran amiga para ellos, mejor, de hecho, que muchas personas con las que se encuentran día a día. Por eso la quieren. Swift lo sabe, y ella los quiere de vuelta por eso. No creo que esto fuese solo por el éxito, creo que Swift desde el principio quiso desesperadamente acercarse y crear una conexión con otras personas a través de su música, para sentirse vista, escuchada y comprendida, pero también cada vez más para hacer que sus fans se sientan vistos, escuchados y comprendidos.

"Cuando la persona más poderosa, famosa en el planeta está hablando sobre su vida y suena muy parecido a cómo te sientes, y lo que has experimentado, te sientes visto y validado. Cuando una multitud de 100.000 personas estan ahí mismo contigo, sintiendo lo mismo, viéndote y siendo vistos, no es solo un fanbase, es un movimiento.

Además, han bautizado a Taylor como "LA mujer", haciendo referencia a una de sus canciones más reivindictivas y feministas, The Man.

"Es tentador hacer referencia a la canción de Swift y decir: "¡Taylor es el hombre!". Pero hay que darle a la mujer lo que le corresponde: con su trabajo, talento, éxito y el coraje de decir y hacer lo que cree que es correcto, la verdad es que ella es mucho más que el hombre. Ella es la mujer".

Sin lugar a dudas, Taylor es la inustria y no tiene techo, porque no hay nadie por encima de ella.