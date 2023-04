El motivo por el que Zendaya no entiende a Tom Holland cuando habla // Getty Images

Zendaya y Tom Holland son una de las parejas más sólidas de Hollywood.

Desde que compartieron pantalla en la saga de Spider-Man de Marvel, los actores se volvieron innseparables y, pese a que llevan una relación muy discreta tampoco se esconden.

Recientemente la actriz estadounidense ha hecho unas declaraciones al tabloide The Sun, revelando el problema que tiene para entender a su novio cuando habla, y es que, pese a que los dos hablen inglés, el británico y el estadounidense no son tan parecidos como parece.

"Me encanta el acento británico, pero por mucho que Tom intente explicármelo, nunca entenderé la jerga que rima. Entiendo el concepto, pero ¿qué tienen que ver las manzanas y las peras con las escaleras? Es lindo cuando me dice todas las frases diferentes, ¡pero realmente no lo entiendo!", ha revelado la protagonista de Euphoria.

Aunque hablen el mismo idioma, cada uno tiene unas expresiones y acentos distintos que pueden resultar confusos a la hora de comunicarse, al igual que ocurre con el castellano y el español latino.