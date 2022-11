"Mucho peor que el parto": el doloroso problema de salud que tiene a Laura Escanes angustiada

La influencer no termina de recuperarse de un problema de salud que la llevó a pasar por quirófano hace unos meses.

Contó como se enamoró de Risto Mejide, los detalles de su boda con él, escribió Piel de Letra, se convirtió en madre y tres años después del nacimiento de Roma la pareja daba a conocer su separación. La vida de Laura Escanes se ha convertido en pública por la exposición que ella misma ha hecho y que ha provocado que la prensa y los usuarios se interen por su día a día.

Incluso ha dado detalles todavía más personales, relacionados con temas de salud. Nada fuera de lo común en el mundo de las influencers, donde cada vez es más común exponer problemas habituales para normalizar que no todo es de color de rosa.

El último problema que ha compartido con sus seguidores es una complicación derivada del parto: las hemorroides.

"¿Os acordáis de que hace unos meses me operé de hemorroides? Bueno, pues no sirvió de nada porque han vuelto a salir", contaba la joven, que destacaba que llevaba un tiempo sin hacer deporte por este motivo. "De todas maneras he estado tratándome con un equipo de fisios de suelo pélvico (ya que es super comun en el embarazo y en el parto", añadía.

Este problema de salud, que no consiguió mitigar con cirugía, ha vuelto a aparecer con intensos dolores que la influencer intenta solucionar. Además, no olvida las complicaciones que le trajo el postoperatorio. "Mi operación y recuperación fueron lo más doloroso que he vivido nunca en cuanto a dolor", decía antes de recalcar que fue "¡mucho peor que el parto!".

"Si puedo evitar tener que operarme otra vez soy la mujer más feliz del mundo. De todas maneras creo que cada vez hay más métodos para tratarlas sin tener que pasar por la cirugía convencional que me hice yo", aconsejó.

Operada en febrero de hemorroides post parto

Hace nueve meses Laura Escanes quiso poner remedio a sus hemorroides recurriendo a la cirugía. En ese momento contó que fue en el parto de su hija cuando comenzaron sus problemas.

"Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombro, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía", dijo en aquel momento. Hacía dos años ya que había dado a luz.

"No es nada glamouroso pero es muy típico en el postparto y se habla poquito, supongo que por verguenza", añadió.