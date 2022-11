"Cuando uno ama, aunque se equivoque...": Risto Mejide habla de las relaciones con diferencias de edad

Risto Mejide ha utilizado su programa para mandar un mensaje al mundo. Durante los siete años que ha durado su relación con Laura Escanes son innumerables las críticas que ha recibido por la diferencia de edad que existe entre ellos.

Cuando se conocieron, Laura tenía 19 años y él 40. Ahora ella ha cumplido los 26, él ha soplado las velas de los 47 y tienen una hija de tres años que se llama Roma. Sin embargo, sus caminos como pareja se han separado y hace poco más de un mes anunciaban su separación.

Con este contexto y ahora que se han publicado unas imágenes que confirman que Laura Escanes mantiene un nuevo romance con el cantante Álvaro de Luna, las últimas palabras de Risto Mejide en su programa se han vuelto de lo más reveladoras. Se grabó en verano, antes de conocerse su separación, pero acaba de emitirse ahora.

La historia del amor de Bach con una joven 16 años menor que él

Risto Mejide se subió al escenario de su programa de talentos para hacer una auténtica oda al amor.

Eligió contar la historia de Bach, que tras volver de un viaje en 1720 descubre que su mujer ha muerto. Algo sucede entonces para que solo 17 meses después aparezca de nuevo en sociedad, casado con una persona a la que dobla la edad, con la que se lleva 16 de años de diferencia. Como él, Bach se quedó prendando de una joven.

Acercándose al piano, Mejide procede a tocar unas notas mientras dice: "La distancia entre en él y ella es de 16 años, 16 son exactamente las notas que hay entre este Do y este Mi, dos notas separadas que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor obra de todos los tiempos". Sus palabras arrancaron las lágrimas de sus compañeros Edurne, Para Echevarría y Dani Martínez.

"Os digo esto para demostrar que lo que hizo Anna Magdalena Bach fue recordarnos que cuando uno ama, aunque se equivoque, da igual la distancia que hay entre esas dos notas", terminó.

Sus palabras ahora

Para acompañar esta escena que ha compartido en sus redes sociales, el presentador ha escrito unas emotivas palabras con las que deja claro que todo tiene consecuencias.

"Al final, uno es resultado de sus aciertos y de sus errores, todo suma. Y lo que ocurra entre dos adultos que se aman es tan sagrado como el arpegio que une esas dieciséis notas y las convierten en una obra de arte", escribió.

"No fue la mejor interpretación de Bach que escucharéis, ya lo sé. Pero sí sé que es el momento en el que más emocionante me he sentido nunca en televisión. Anoche Johann Sebastian Bach sonó en el prime time de una cadena generalista. Y yo estuve ahí para enviar ese mensaje. Gracias por todos vuestros comentarios. Sois increíbles", dijo.

Se han dejado de seguir en redes sociales

Nada más salir al mercado la portada de la revista Lecturas con las imágenes que confirman la relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna, que aparecen en sus páginas en un romántico y secreto viaje a Tenerife, el presentador y la influencer se han dejado de seguir en las redes sociales.

Un movimiento que no ha pasado desapercibido para los usuarios y que podría indicar que la portada ha caído como un jarro de agua fría para la ya expareja.