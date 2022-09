"El dolor lo invade todo": la reacción de Risto Mejide ante las burlas por su ruptura con Laura Escanes

La separación de Laura Escanes y Risto Mejide después de siete años de relación ha sacudido las redes sociales. Este domingo por la tarde la pareja hacía pública su ruptura con sendos comunicados en sus respectivas cuentas de Instagram.

Mientras la influencer apelaba a que a pesar de la separación "el amor no se acaba", el presentador matizaba que "fue eterno mientras duró". La pareja, se dio el sí quiero en una boda por todo lo alto en mayo de 2017, emprende de esta manera caminos separados.

Tendrán que ponerse de acuerdo ahora ante la crianza de su hija, Roma, que nació dos años después de casarse y que ya ha cumplido los tres años.

La noticia de su separación ha sacudido las redes sociales, cuyos usuarios se han lanzado rápidamente a opinar sobre el tema. Algunos incluso han hecho burlas sobre la situación, pero tampoco es nada nuevo para la pareja, que ha recibido en multitud de ocasiones críticas por la diferencia de edad que haye entre ellos. Cuando Escanes conoció a Risto, ella tenía 19 y él 40.

Así, ante las mofas y burlas por la ruptura depués de siete años de amor, Mejide se ha mostrado totalmente dolido. En los stories de su cuenta de Instagram ha compartido un pequeño texto en el que agradece el cariño recibido de las personas que se han preocupado por él y reacciona, apesadumbrado, a los ataques de los denominados haters.

Las palabras de Risto Mejide en Instagram // Instagram @ristomejide

"El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto", ha escrito Risto en su cuenta de Instagram.

Un detalle del que se han percatado los usuarios es que Mejide ha dejado de seguir en Instagram a la que todavía es su mujer, el mismo movimiento que hizo cuando se separó de la madre de su primer hijo, Ruth.

Cómo se conocieron Laura Escanes y Risto Mejide

La historia de cómo coincieron Laura Escanes y Risto Mejide es una historia de amor en las redes. Se conocieron poco después de que el presentador se separase de Ruth Jiménez, su pareja desde 2008 y la madre de su hijo mayor Julio.

"Yo salía de una relación, dejé de seguir a la que era mi pareja entonces. Los medios se enteraron y empezaron a hablar de ello. Me molesté tanto que en Instagram empecé a seguir a las 10 tías más buenas que encontré, y pensé, ahora os va a explotar la cabeza, porque no vais a saber quién es mi novia", contó Risto Mejide a Jesús Calleja sobre sus inicios.

Las diez jóvenes en las que se fijó Risto "se describían en Instagram como modelo, bloguera…": "Ella era la única que tenía puesto un link a sus textos. Dije ‘ah, escribe’, entré. Esto era como a las 2 de la mañana, me tiré hasta las 5 de la mañana leyendo sus textos, y enamorándome de sus palabras".

Risto Mejide se enganchó a las historias de Laura Escanes y se lo hizo saber. "Antes de irme a dormir, le mandé un hola por Twitter", contó en la entrevista en la que también estaba Laura Escanes: "Le hice un pantallazo y se lo mandé a mi mejor amiga. Yo le contesté cuando me desperté y le puse buenos días".

Lo siguiente fue darse el teléfono, llamarse y pasarse más de una hora hablando. "Tenía que grabar al día siguiente, pero me daba igual, estaba enganchadísimo. Volvía un miércoles, esto era un lunes, le dije que iría directo del aeropuerto a verla. Y así fue. Desde ese momento, empezamos a quedar".