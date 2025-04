Muere el padre de Nuria Fergó por un cáncer: "No se merecía sufrir, por buena persona"

Nuria Fergó (45 años) se ha despedido este viernes 4 de abril de su padre, que murió "hace una semana" a causa de un cáncer. "Mi hermana me llamó a las 08:30 de la mañana para comunicarme que se iba. Yo solo le pedía que nos diera tiempo a mi hija y a mí despedirnos de él. Y nos esperó. A la hora de verlo y estar con él... se fue. Con su familia al lado", empieza diciendo en un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

"Como os dije hace unos meses, le tocó. Cáncer. No sabíamos si duraría meses, años, etc. Mi madre, mi hermana y yo solo pedíamos que no sufriera, que no tuviera dolor. Y así ha sido, casi no le dio tiempo a pensar que se iba. Hemos disfrutado de él estos tres meses, estando a su lado, con mucho amor y cariño y no dejándolo solo en ningún momento. Y él lo ha sentido así y se fue con paz...", asegura la cantante y actriz.

Fergó asegura que su padre se ha ido dejando una paz en sus familiares al saber que recibió "mucho amor y apenas sufrimiento". "Él no se lo merecía, no se merecía sufrir, por buena persona y mejor amigo de sus amigos. No sabía que era tan querido y me enorgullezco de haber visto a todo un pueblo acompañándonos para darte el último adiós. ¡Muchos sentían rabia! 'Es injusto, ¿por qué se lo han llevado tan pronto? ¡No se lo merecía!', decían...", cuenta Fergó.

"Todo ha sido muy rápido", añade. "Qué vacío dejas. Ya te echamos de menos. Se me viene a la cabeza lo que me decías: '¿Cómo está mi Martina?'. Y tus dos besos diciéndome 'venga, bonica, ten cuidaico' cada vez que me iba a Madrid. Descansa en paz, papá. Seguro que nos cuidarás desde el cielo. A tus tres mujeres de la casa y a tus nietos. Siempre estarás con nosotras".