Muere Paula Cisneros, la hermana de la influencer Sara Cisneros, que visibilizaba el Síndrome de Down en redes

La joven, que abanderaba la normalización del Síndrome de Down en redes sociales bajo el lema 'Yo lo puedo todo', ha fallecido a causa de un cáncer que se le diagnosticó hace meses.

"Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación".

Con estas palabras comenzaba el mensaje que ha compartido la familia de la joven Paula Cisneros en las redes sociales, el entorno donde la joven de 16 años se había convertido en toda una referencia. Junto a su hermana Sara, Paula compartía contenido en el que mostraba sus inquietudes e intereses diarios, que en realidad eran los mismos que los de cualquier niña de su edad.

La pequeña fallecía a causa de un cáncer, un Sarcoma de Ewing que le diagnosticaron hace un año. "Has ganado a la vida, porque has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", añadía el emotivo mensaje de despedida.

Bajo el lema Yo lo puedo todo, la pequeña Cisneros se había ganado el cariño de dos millones de seguidores en TikTok y más de 600.000 en Instagram. Una auténtica influencer que, acompañada siempre de su hermana Sara, logró quitar el estigma sobre el Síndrome de Down.

Tanto es así que las hermanas dieron las Campanas de Fin de Año 2022 en Canal Extremadura y hasta se subieron juntas a la pasarela de la Fashion Week de febrero de 2023 de la mano de L'Oreal.

Desde hace unos meses, el contenido de Paula en redes sociales había frenado un poco por el tratamiento contra el cáncer y sus efectos secundarios. "Mucha medicación, muchas ambulancias, muchos efectos desagradables, muchas horas, días, semanas y meses aquí, muchos pijamas y muchas manualidades, algún que otro regalito y siempre siempre mi familia conmigo y el equipo médico que me cuida y me quiere mucho", escribía la joven el pasado mes de julio.

"Nos vemos en nuestra estrella cada día", terminaba el mensaje de la familia, que ha recibido una oleada de apoyo y cariño por parte de la comunidad de usuarios.