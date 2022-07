Natalia Dyer: una chica introvertida, una posible periodista y su relación con Charlie Heaton

La vida de Natalia Dyer ha sufrido un gran cambio desde que interpreta a Nancy Wheeler en Stranger Things. Además, este personaje, ha abierto a la artista un gran futuro en el mundo de la actuación, cuya carrera aún se encuentra en sus inicios.

Esta chica introvertida y reservada en su vida personal, ha tenido que aprender a lidiar con la fama casi de la noche a la mañana, a pesar de que Nancy Wheeler no es su primer papel. Hacemos un repaso de su vida y su carrera.

Una niña introvertida

Natalia Dyer cuando era pequeña tenía una salud muy frágil, es más, pasaba algunos meses sin ir a la escuela debido a problemas de asma y neumonía, lo que hacía que fuera bastante solitaria y tuviera pocos amigos. Sin embargo, era muy estudiosa y conseguía sacar los cursos adelante.

Sus padres la enviaron a un campamento de deporte para ayudarla a hacer amigos dado su faceta introvertida, pero en el primer día de acampada se rompió el tobillo así que la redirigieron a un campamento de arte dramático donde descubrió su pasión por la interpretación.

Hannah Montana: La película

Con 13 años, la actriz participó en una gran producción, Hannah Montana: La película, aunque con un papel muy pequeño. Esta sería la incursión de la actriz en el mundo de la actuación puesto que sería el primer personaje que interpretaría en su carrera.

Esta película hizo que pisara su primera carpeta roja en la premiere del filme, sin embargo, la actriz no está muy contenta con esta actuación: “Interpreté como a esta chica británica y mi acento no era nada bueno” aun así añadía refiriéndose a este personaje: “no puedo odiarlo”

¿Actuación o periodismo?

Tras graduarse en el Nashwille School of Arts, entró en un centro multidisciplinar de la New York University donde se estuvo preparando una temporada para ser periodista. Mientras tanto, su carrera en la actuación seguía acumulando papeles por ejemplo participó en una película de Disney Channel llamada Whitney Brown y protagonizó la película independiente I believe in Unicorns.

El mundo de la actuación ahora ha consumido la mayoría de su tiempo, sin embargo, asegura: “Me gusta el mundo académico, leer, escribir y formar parte de nuevas conversaciones. Volver es una posibilidad, me veo sacando algo de tiempo en el futuro para estudiar algo más…”, contaba en una entrevista con El País.

Stranger Things y su salto a la fama

En agosto de 2015, se anunciaba la selección de Natalia Dyer para interpretar a Nancy Wheeler en Stranger Things. Sin embargo, la propia actriz no sabía la buena acogida y éxito que tendría la serie, en especial su personaje: “Cuando empezó no imaginaba que la gente me iba a parar por la calle.”

Gracias a su actuación estuvo nominada junto a sus compañeros a varios premios de los cuales ganaron en 2017 un Screens Actors Guild Award en la categoría de Mejor Reparto en un Drama.

Acerca de su personaje, la actriz asegura que se parecen mucho o eso ha contado al diario mencionado.

“En el instituto yo era muy callada, centrada en los estudios y conforme crecía tenía más confianza en mí misma. Como ella, necesito saber bien de lo que hablo antes de pronunciarme, las dos podemos ser bastante obstinadas… Después de tantos años, a veces queda difuminado qué es Nancy y qué soy yo. Pero creo que ella es más cool”, señalaba.

Su relación con Charlie Heaton

Nancy Wheeler acaba enamorándose en la serie Stranger Things de Jonathan Byers. Este amor ha traspasado la pantalla pues Natalia Dyer y Charlie Heaton, intérpretes de estos dos personajes, son pareja desde 2016, aunque no lo hicieron público hasta la alfombra roja de los Fashion Awards de Londres en 2017.

Ante las acusaciones de que habían tardado mucho en hacer su relación pública, Charlie Heaton respondió: “Mantenerlo alejado de la gente no era intencionado. Estábamos tratando de averiguar si éramos verdaderamente correctos para ambos”.

La pareja suele compartir fotos suyas mediante Instagram, pero prefieren no hablar mucho en público sobre su relación. Sin embargo, Charlie Heaton expresó en una entrevista: “Lo mejor de trabajar con tu novia es el hecho de que entiende tu vida tanto dentro como fuera del set”.

El futuro de la actriz

La actriz ha asegurado en la entrevista con El País que, cuando acabe Stranger Things, le gustaría repetir experiencia con alguno de sus compañeros, sobre todo con su pareja Charlie Heaton:

“No sueles poder trabajar con los mismos actores una y otra vez. Desde luego, me encantaría volver a trabajar con él (Charlie Heaton), con cualquier persona de esta serie. Es agradable coincidir con gente con la que compartes una historia y sientes comodidad para jugar y explorar. Pero en general es muy duro predecir qué ocurrirá. Este trabajo se hace día a día".

Es innegable que el personaje de Nancy ha abierto a la actriz un futuro lleno de posibilidades, pero la artista todavía no sabe en qué proyecto se embarcará después de la exitosa serie: “realmente no le he dado muchas vueltas. Me da miedo pensar en ello".