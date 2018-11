Nicki Minaj nos enseña su 'booty' desnudo en una bañera llena de leche para promocionar 'Good Form'

Nicki Minaj sabe cómo crear expectativa antes de lanzar un tema nuevo. La rapera ha publicado una imagen en Instagram en la que aparece con una camiseta dentro de una bañera llena de leche asomando su famosa retaguardia.

Sobre ella, una gran galleta con adornos de colores con un mordisco: "Y cuando él se comió la galleta, se puso en 'Good Form' (buena forma)". De esta manera Nicki anuncia su nuevo tema junto a Lil' Wayne, que verá la luz el próximo 29 de noviembre.

Esta colaboración llega poco después de que Nicki Minaj fuese noticia por viajar hasta China para actuar en un festival falso La artista había sido invitada para participar en el Djakarta Warehouse Project en Shanghai, una extensión del famoso festival que se celebra en Indonesia.

Pero lo cierto es que cuando la cantante llegó a Shangai descubrió que el evento por el que supuestamente iba a cobrar 3 millones de dólares se trataba de un fraude: "Es un uso no autorizado de la marca comercial Djakarta Warehouse Project y no tenemos ninguna asociación con él. El cartel que ha estado circulando para el festival en China no está autorizado", explicaba el evento original en un comunicado.

Pero la rapera quiso tranquilizar a sus fans chinos con un vídeo prometiéndoles que volvería en concierto.