Nicki Minaj rescata su imagen más recatada

Nicki Minaj recupera su look más recatado / europafm.com

La cantante Nicki Minaj nos tiene acostumbrados a tantos cambios de look que ya hemos perdido la cuenta, pero ahora la rapera más transgresora del momento ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Acostumbrados a sus looks atrevidos y a sus miles de pelucas de colores, hace unos días Nicki Minaj colgó en su cuenta de Instagram una fotografía de una sesión de fotos que se hizo para la revista W Magazine, en la que aparece morena con la melena lisa y un discreto maquillaje.

Aunque esta fotografía no es nueva, no sabemos si la rapera la ha rescatado para demostrarnos que también puede ser elegante o simplemente para llamar la atención. Lo que está claro es que a Nicki Minaj le sienta mejor un look sencillo lejos de sus llamativos peinados y tintes. ¿Tardará en volver a sorprendernos?