Ms Nina denuncia que un hombre se masturbó mientras la grababa desnuda en un hotel y que nadie la ayudó

Ms Nina está promocionando en México su mixtape 'Perreando por fuera, llorando por dentro', donde está teniendo una gran acogida por parte del público.

La artista está muy contenta por cómo le está yendo todo al otro lado del charco aunque una desagradable momento ha hecho que la buena experiencia se vuelva agridulce.

Tal como ha explicado en su perfil de Instagram, Ms Nina estaba desnuda en su habitación de hotel en Tijuana cuando se dio cuenta de que un hombre estaba grabándola: "Ayer estaba en mi hotel en bolas y de repente veo que un tío está desnudo grabándome con el teléfono móvil, tocándose, era del mismo hotel", empieza a explicar.

Pero sin duda lo que más ha indignado a la argentina fue la reacción del personal del hotel cuando fue a quejarse de lo sucedido: "Lo peor, que no hicieron nada (la gente del hotel ) y yo me siento una mierda".

"Hay que dejar de ser así, de acosar a las mujeres. Estoy bien pero situaciones así te dejan mal y te dan ganas de llorar y de matar a alguien. Es mi privacidad. Mi cuerpo y yo. Y sin mi PERMISO tú no eres nadie para faltarme el respeto, ubíquense!!!!!! No soy la única a la que le pasan este tipo de situaciones, así que RESPETO y NO AL ACOSO!!!!!!!!!!", concluye.