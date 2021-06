Noel Gallagher carga contra el príncipe Harry y se compara con William

La enemistad de los hermanos Gallagher viene de lejos y no es la primera vez que se dedican algún recadito a través de los medios de comunicación. Esta vez ha sido Noel Gallagher el que ha lanzado un dardo a su hermano, pero disfrazándolo de animadversión hacia la familia real británica.

El artista habla en declaraciones al medio británico TheSun sobre la polémica que los últimos meses han protagonizado los Duques de Sussex, que primero decidieron distanciarse de la familia real y luego dieron una entrevista a Oprah Winfrey relatando lo duro que fue para Meghan entrar a formar parte de la Corona, una institución que tacharon de insensible.

"Tiene un maldito hermano menor disparando m*** por la boca de forma tan innecesaria. Me gustaría pensar que siempre fui como William", dice Gallagher comparándose con William, el heredero al trono británico. Además, reconoció que siente "mucho dolor por ese muchacho".

Al artista tampoco le gusta que Harry hable con la prensa para "insultar a su familia" y le tildó como "un maldito copo de nieve" al que aconsejó no cargar contra su entorno más cercano. "Simplemente no estés maldiciendo a tu familia porque no hay necesidad de hacerlo", arremetió.

Con estas palabras, Gallagher deja claro que el príncipe Harry no es de su agrado, pero lo más llamativo es la lectura entre líneas: si Harry es el malo y William es el bueno, y él siempre se ha sentido como William... ¿Es su hermano Liam el malo? Según él, sí.