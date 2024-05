El nuevo tatuaje de Aitana causa sensación entre sus fans

Aitana es la reina de los tatuajes y ha llenado su piel de bellos recuerdos y símbolos. Desde su número de casting de OT hasta un hada de los bosques... la catalana se ha convertido en la reina de los dibujos corporales y sus fans se han dado cuenta que ha sumado uno nuevo, concretamente en el hombro izquierdo.

Se trata de una pequeña estrella negra, bastante visible porque destaca con su piel tan clara. Un dibujo muy bonito que ha sorprendido a sus seguidores y se dieron cuenta que lo llevaba porque un fan le pidió unas fotos por la calle.

No sabemos aún el significado del tatuaje, sin embargo, sus fans han comenzado a sacar teorías al respecto y hasta creen que podría ser por su estrellato en la música. Habrá que esperar a que ella se pronuncie.

Un hada y una mariposa, el significado de sus últimos tatuajes

Antes de la estrella, los últimos tatuajes que Aitana se había hecho eran un hada y una mariposa que se dibujó en su brazo izquierdo y en el derecho respectivamente. La artista explicó su significado durante uno de sus conciertos en Madrid a finales de 2023.

En los ensayos previos al show, la cantante se dirigió a sus fans y les detalló la historia detrás de estos dibujos. "Después de dos años en los que no me había hecho nada, me apetecía mucho hacerme un hada. Es una ninfa que se parece a mí, tiene como el flequillito y refleja mi lado más de fantasía. Es de protección. Dicen que si te tatúas una ninfa te protege de alguna forma", dijo sobre el dibujo del brazo izquierdo.

"Luego también me he tatuado una mariposa más. Me gustan mucho porque significan transformación. Yo siento que estoy todo el tiempo en este proceso. Me gusta la mariposa que está quieta y esta está volando. Son cosas muy personales", añadió sobre el otro diseño mucho más discreto.