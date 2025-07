'Old Phone' de Ed Sheeran, en seis datos curiosos: de recuperar un móvil de 2015 a la nostalgia en la letra

El disco Play de Ed Sheeran se está develando poco a poco, y después de estrenar el primer single Azizam, llegó Old Phone, una de las canciones más especiales del artista.

Este tema fue creado tras vivir una experiencia única, por lo que la canción está repleta de curiosidades dignas de resaltar, para disfrutar mucho más de este sencillo, en el que el británico desnuda su alma.

1. Basada en hechos reales

Lo más curioso de Old Phone es que su letra está basada en hechos reales. El artista tuvo que recuperar un móvil que no utilizaba desde 2015 para presentar unas pruebas en un proceso judicial de presunto plagio, y al encenderlo se hizo la magia.

Fue tan fuerte todo lo que vio que tuvo que crear la canción, uno de sus singles más aclamados del disco Play.

2. Un viaje nostálgico

En esa inspiración para Old Phone, Ed Sheeran se olvidó del exterior inspeccionando todo lo que podía el dispositivo, en el que encontró fotografías con gente con la que ya no tiene relación y mensajes con personas que ya no están.

Los tres primeros mensajes que leyó eran de su exnovia, de un amigo que falleció recientemente y de un familiar con el que no ha hablado en una década. Todo aquello le hizo llorar, y necesitaba volcarlo en una canción.

3. Se escribió y grabó en pocas horas

Con todo ese cúmulo de emociones, Ed Sheeran decidió escribir la canción. Lo hizo a las dos de la mañana, en La India, y con su respectivo jet lag.

Esa misma mañana, tras escribirla, la grabó rápidamente, convirtiéndose en una de las canciones más especiales para el artista.

4. Parece de la primera etapa de Ed Sheeran

Tras crear Old Phone, Ed Sheeran se dio cuenta de que el tema encajaría perfectamente en aquellos que creó cuando empezó en la música. "Parece una canción que debería haber estado en mi álbum debut", compartió el británico en redes sociales.

Pero él es consciente que, sin el paso del tiempo de diez años, no habría sido capaz de componerla, pues en todo este tiempo ha experimentado cosas reales.

5. Profundiza en el contraste de la fama

La letra de Old Phone es de lo más nostálgica, pero también reflexiona sobre el paso del tiempo en la vida de un artista. Al reencontrarse con el teléfono, Ed Sheeran fue consciente de todo lo que había perdido en 10 años, pero sobre todo se dio cuenta de cómo la fama puede aislar, fracturando las relaciones con el tiempo. Y ello lo volcó en la letra.

6. Una canción para divertirse

Pese a la intrahistoria de Old Phone, este tema y el resto de los del álbum Play están hechos para vivir toda una divertida montaña rusa. En palabras del propio artista, el disco es "una respuesta directa al periodo más oscuro" de su vida, y por ello quiso llenarlo todo de alegría.

Lo más importante para el británico con temas como Old Phone era crear un ambiente lúdico, tanto para él como para sus fans.