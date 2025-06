Ed Sheeran se queda en Madrid tras sus conciertos para cocinar churros y comer con Dabiz Muñoz

Ed Sheeran se queda en Madrid tras sus espectáculos en el Estadio Metropolitano del 30 y 31 de mayo... o, al menos, de manera provisional. "Vine por los conciertos y me quedé por las vibras", dice el cantante británico en sus redes sociales al compartir un vídeo donde recopila toda su ruta turística y gastronómica por la capital.

Después de reunir a unas 140.000 personas con su actual gira, Ed Sheeran no ha desaprovechado su estancia en Madrid y ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad. En el citado vídeo, el autor de Shape of You aparece junto a Dabiz Muñoz como comensal en el restaurante StreetXO, ubicado en la calle Serrano.

El artista también ha querido probar la cerveza española en un bar o tomarse un café, aunque lo que más llama la atención del vídeo son las escenas en las que aparece cocinando churros en Churrería Madrid 1883. A nivel musical, ha querido inmortalizar su paso por Madrid firmando un cartel de sus conciertos en España colgado en la calle.

Más allá de estas paradas, Ed Sheeran también ha visitado el local Tupperware en Malasaña, la mítica plaza Dos de Mayo o la cadena de pubs irlandeses Official Irish Pub. Entre los comentarios al vídeo, destaca el corazón que le ha dedicado Manuel Carrasco.

"Primera presentación de la gira en mucho tiempo", escribió Ed Sheeran tras su primer concierto en Madrid. "Honestamente, a veces sigo sintiéndome con muy poca confianza respecto a la música que saco. No sé cómo explicarlo, pero siento que momentos como este me recuerdan cuánto amo lo que hago, cuánto conectan estas canciones y cuánto les agradezco a ustedes por hacerme sentir esta emoción que experimento en el escenario desde que tenía once años. Amo estar de gira y compartir estos momentos con ustedes. Fue una noche increíble y una sensación increíble, gracias por hacerme sentir tan querido, Madrid".