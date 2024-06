Olivia Rodrigo y Camila Cabello, amiguísimas en Lisboa

Te interesa Olivia Rodrigo hace realidad el sueño adolescente con una sacudida pop rock en Madrid

Los amantes de la cultura pop suelen emocionarse cuando dos de sus artistas favoritas son amigas y aparecen imágenes donde se las ve haciendo planes juntas. Esto es lo que ha pasado esta semana con las cantantes estadounidenses Olivia Rodrigo y Camila Cabello.

Las redes sociales han difundido vídeos y fotografías de ambas figuras públicas en Lisboa, donde han coincidido por motivos profesionales.

Olivia Rodrigo está allí porque esta misma noche dará un concierto con su gira Guts World Touren la ciudad, en el MEO Arena. Por su parte, Camila Cabello también estará dando un espectáculo musical en Lisboa esta noche, pero lo hará como parte del cartel del festival Rock in Rio Lisboa, celebrado en el Parque Urbano do Tejo e do Trancão.

El pasado viernes 21 de junio fue la primera vez que se las vio juntas por las calles de la ciudad, donde se las veía visiblemente emocionadas por estar juntas.

Con ellas, también aparece en las imágenes Louis Partridge, actual pareja sentimental de la joven Olivia Rodrigo.

La fotografía más reciente de ambas amigas juntas salieron a la luz ayer por la tarde, cuando los tres estaban cenando en un restaurante.