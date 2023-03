La original fiesta de cumpleaños de Justin Bieber: quiénes fueron y qué regalos les hizo

¡Felicidades Justin Bieber! El canadiense acaba de cumplir 29 años y ha querido celebrarlo con todos sus seres queridos. A pesar de que llevaba un tiempo alejado de las redes sociales, el cantante regresó para compartir cómo había sido su fiesta, en la que no faltaron los regalos.

Entre los invitados, se encontraban artistas de la talla de Billie Eilish, Jaden Smith, con quien colaboró en la canción Never say never, The Kid Leroy, con el que canta Stay, o Leon Bridges, que además se subió a un pequeño escenario para interpretar varios temas al cumpleañero.

Además, también contó con Hailey Bieber, la pareja del cantante.

Aunque el intérprete de Sorry se portó con todos los asistentes, ya que les regaló sudaderas en las que en la parte trasera ponía Justin 29. Y también un mechero en forma de una bota con la frase 'Estoy tan agradecido de no haber terminado con lo que pensé que quería'.

Con esto, muchos han pensado que era una referencia a Selena Gomez.

¿Qué te han parecido estos videos? ¿Crees que el regalo va por Selena Gomez?