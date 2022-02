La original manera en la que Adriana Lima ha anunciado su tercer embarazo

Adriana Lima sabe mucho de redes sociales y, aunque siempre ha sido muy celosa con su intimidad, lo cierto es que ha estrenado su cuenta en TikTok de la mejor de las maneras: ¡anunciando su tercer embarazo por sorpresa!

La modelo, de 40 años, será madre por tercera vez el próximo otoño y lo ha desvelado con un gracioso vídeo de venganza para su pareja, el productor de cine Andre Lemmers, que no se podía esperar de ninguna de las maneras lo que ahora se le viene encima.

Adriana Lima y su novio Andre Lemmers // GTRES

La pareja oficializó su relación el pasado mes de septiembre, posando juntos en la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia, y desde entonces no han querido separarse. De hecho, ambos celebraron hace unos días el Día de San Valentín y Lima no dudó en dedicarle unas bonitas palabras a su novio en su cuenta de Instagram: "Mi alma gemela, feliz San Valentín. Me gustas más que el chocolate".

Adriana Lima se cobra su venganza con un embarazo

En el vídeo subido a la plataforma, la supermodelo brasileña ha incluido la reacción de Lemmers al enterarse de que en los próximos meses darán la bienvenida a su primer hijo en común, una respuesta que no ha tardado en viralizarse en las redes sociales.

Y es que Adriana Lima se ha cobrado en este anuncio su propia venganza particular. De hecho, en las imágenes del vídeo, se puede ver a Andre asustándola mientras está en el baño, en el salón, en la cocina... Así, muchos sustos después, ella misma ha sido la que ha dejado de piedra al productor de cine, al que le entregó al final del vídeo un test de embarazo positivo justo cuando Andre se acaba de despertar... ¡y su cara es un poema!

Totalmente estupefacto, Andre Lemmers se queda mirando a la modelo como si aquello que le está diciendo fuera una broma, mientras que la modelo no puede evitar soltar una carcajada.

Para finalizar el TikTok, Lima ha incluido también una de las primeras ecografías del bebé y además, anunció que el nacimiento se produciría el próximo otoño de 2022. Una auténtica sorpresa para el padre de la criatura, que aún sigue sin creérselo.

Su primer hijo con Andre Lemmers

A pesar de que este será su tercer embarazo, Adriana Lima dará la bienvenida a su primer hijo junto al productor de cine Andre Lemmers III, con quien mantiene un romance desde primavera de 2020.

Fruto de su anterior matrimonio con el jugador de baloncesto serbio Marko Jarić, la modelo tiene dos hijas: Valentina, de 12 años, y Siena, de 9 años.