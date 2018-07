Orlando Bloom y Justin Bieber a puñetazo limpio en Ibiza

El verano es tiempo de disfrutar y relajarse y más si estás en Ibiza. Orlando Bloom no debió pensar eso cuando coincidió en el mismo restaurante con Justin Bieber y se dirigió a pegarle un puñetazo al cantante. ¿Por qué se pegaron estas superestrellas?

La tranquilidad de la noche ibicenca se rompió cuando Orlando Bloom coincidió con Justin Bieber en el restaurante Cipriani. El actor vestido con camisa blanca y vaqueros se dirigió a Bieber, que iba rodeado de un séquito de cuatro o cinco personas, para darle un puñetazo en la cara. Los guardaespaldas del cantante intentaron evitarlo como pudieron. Los clientes, entre los que se encontraban otras celebrities como Lindsay Lohan, Puff Diddy o Paris Hilton, no podían creer lo que estaba pasando ante sus ojos.

Los motivos de la pelea entre Bloom y Bieber apuntan a que se trata de cuentas pendientes que involucran a la modelo Miranda Kerr, ex mujer del actor. Según los testigos presentes, Justin comenzó a provocar a Bloom diciendo que se había acostado con su mujer. Las malas lenguas dicen que el cantante de Baby y Kerr cuando coincidieron en el desfile de Victoria Secret de 2012 hubo mucha química entre ellos y podría ser uno de los motivos de separación entre la modelo y el actor un año después.

Para devolverle la jugada, este año se vio a Orlando coincidiendo con la ex de Justin, Selena Gómez, pero nunca pareció más que una amistad. Por su parte, Miranda Kerr viendo la magnitud de la pelea, que corrió como la pólvora de Ibiza a Estados Unidos, publicó un comunicado a través de su abogado afirmando que ella no es el motivo de la pelea y que no se acostó con Bieber en 2012 ¿se lo habrá creído Orlando?.

Tras el puñetazo se volvieron a ver las caras fuera del restaurante, tal como recoge un vídeo publicado por TMZ, Bieber le grita a Orlando: ¿Qué pasa puta?, el actor llega hasta Bieber y le señala con el dedo. Los acompañantes de ambos intentaban separarlos para que la cosa no fuese a más. Una vez terminada la noche, cada uno se fue por su lado, Orlando hacia un destino desconocido y a Justin, que nada le amarga una fiesta, siguió por Ibiza haciéndose fotos con varias fans y comentando con sus amigos el momento puñetazo.

Para avivar más leña al fuego, por si la casualidad hace que se vuelvan a encontrar en la isla, Justin colgó una foto en Instagram de Miranda Kerr y en el texto un emoticono de una corona, que unos minutos después borró pero, en este mundo de las tecnologías existe el pantallazo para que quede inmortalizado por mucho que te arrepientas. Algo que no ha borrado de su Instagram es una foto de Orlando Bloom llorando en una premiere. ¿Cuál será el siguiente capítulo?