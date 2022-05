Pablo Motos toma medidas en 'El Hormiguero' antes de la visita de William Levy

La reflexión de Pablo Motos ante la guerra de Rusia con Ucrania: "Esto no nos puede paralizar" // antena3.com

William Levy es el protagonista de Café con aroma de mujer, el remake de la mítica telenovela de 1994 que triunfa en Netflix. La ficción narra la historia de amor entre Gaviota, una agricultora humilde, y Sebastián, el vástago de una familia aristocrática productora de café.

La serie no solo ha sido un éxito de audiencias, sino que su protagonista ha enamorado a espectadores de todo el mundo. El público femenino ha caído rendido a los pies del actor cubano, que a sus 41 años saborea la fama internacional con la punta de los dedos, un reconocimiento que llega tras años de trabajo en novelas como Triunfo del amor, Cuidado con el ángel o Sortilegio.

Así, con tal expectación en el plató ante la aparición del intérprete este martes, Pablo Motos se ha visto obligado a aumentar las medidas de seguridad de la nave donde se graba El Hormiguero para que no se produzcan aglomeraciones en los alrededores.

William Levy en 'El Hormiguero 3.0' // Antena3.com

Además del público que asistirá a la grabación del programa, se prevé que una multitud de curiosos y seguidores se agolpen en las inmediaciones del set de rodaje.

Para que estos no corran ningún riesgo en su intento de ver de cerca al actor, el presentador ha tomado una decisión que no ha ocultado a los espectadores. "Os voy a contar un dato interno: vamos a reforzar la seguridad porque no sabemos si se nos va a ir la cosa...", adelantaba en su programa de este lunes.