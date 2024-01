'Padam Padam', la canción de Kylie Minogue, pudo ser para otra cantante

El Padam Padam de Kylie Minogue pudo no haber sido para ella.

Así lo ha confirmado el productor LostBoy en una entrevista para Music News, donde explica que en vez de presentarla directamente para la artista, tanteó varias opciones. No fue hasta que "alguien" les sugirió que "Kylie lo petaría con esto", cuando decidió ponerla encima de la mesa de BMG, sello que ampara a Kylie y a... Rita Ora. "Estaba rondando a otros artistas del sello", añadía antes confirmar que Rita Ora estuvo "a punto de grabar sus voces" para la canción, ya que la discográfica apostaba más fuerte por Ora que por Minogue.

Tan inseguros estaban los productores sobre qué hacer con el hit que incluso hicieron un parón después de escribir y componer el tema. "Escribimos 'Padam Padam' en febrero de 2022 y estuvimos quizás cuatro o cinco meses sin hacer nada", confesaba el productor, que reconoció que en cuanto Kylie escuchó Padam Padam se quedó fascinada y prometió sacarla adelante. "Me sorprendió lo segura que estaba de que podía hacerlo, de que iba a encajar en el tema", cuenta Lostboy en la charla. "Pero pienso en ella como alguien a quien se le da muy bien reinventar. La canción parece moderna, pero también parece Kylie", dijo sobre el hit.

Padam Padam es sin lugar a dudas uno de los temas más sonados de Tension, que se publicó el pasado mes de septiembre, un disco lleno de canciones pop ideales para desatarse en la pista de baile, eufóricas y empoderadas.

Lejos de seguir una temática en las canciones, la artista quería que cada uno de los once temas brillase de manera individual y contando su propia historia. "Empecé este álbum con la mente abierta y una página en blanco. A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un "tema", se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de usarla a favor de la canción. Quería celebrar la individualidad de cada tema y sumergirme en esa libertad. Diría que es una mezcla de reflexión personal, rendición al club y subidón melancólico", contó la artista sobre su proceso creativo.

"El álbum es una mezcla de canciones que he escrito y otras canciones que realmente me hablaron. Hacer este álbum me ayudó a navegar tiempos difíciles y a celebrar el ahora. Espero que acompañe a los oyentes en sus propios viajes y se convierta en parte de su historia", terminaba, confirmando ya hace meses que algunas de las canciones le fueron propuestas e inesperadamente le vinieron como anillo al dedo.

Kylie Minogue combina la reflexión y el desenfreno en 'Tension', su nuevo álbum