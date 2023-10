El padre de Britney Spears, hospitalizado de urgencia y en estado "muy grave"

La relación entre Britney Spears y su padre ha sido muy conflictivo a lo largo de los años. La dura tutela que ejercía de su hija suponía que él estaba al control del dinero, los contratos y cualquier decisión importante de la cantante.

Sin embargo, la vida ha dado un giro inesperado en los acontecimientos y James Spears fue ingresado de urgencia en estado grave por una infección no controlada, según asegura Page Six.

El padre de la artista se encuentra "muy enfermo" y lo tenían en constante observación para evitar recaídas. James necesitó una intervención a causa de una grave infección alrededor de la rodilla, aunque parece que esta salió de forma exitosa. El mismo medio informa que este viernes por la tarde -después de semanas ingresado- se le vio por primera saliendo de su casa y visiblemente muy delgado.

Se trata de una infección cerca de la rodilla

Por su parte, TMZ ha informado que esta no es la primera vez que el hombre de 71 años es hospitalizado durante un largo tiempo. Hace meses, tuvo complicaciones de una operación de rodilla que se hizo hace 16 años y le sigue provocando molestias. De hecho, su reciente ingreso habría tenido también que ver con las secuelas de la intervención.

No es la primera vez que James es operado de urgencia. En 2018, sufrió una ruptura en el colon y Britney canceló todos sus conciertos en Las Vegas para estar al lado de su padre, sin embargo, esta vez no ha sido así y ni siquiera ha hecho una mención en sus redes sociales.

Posiblemente tenga que ver con los duros meses que ha pasado durante el juicio para librarse de la tutela de su padre.

"Honestamente, me gustaría demandar a mi familia, para ser totalmente honesto con ustedes", dijo Spears durante una audiencia judicial en junio de 2021. "También me gustaría poder compartir mi historia con el mundo y lo que me hicieron, en lugar de que sea un secreto para beneficiarlos a todos. No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada. Es una locura. Y estoy deprimida".

No sabemos si ella se ha acercado a ver cómo se encuentra su padre.