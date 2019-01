El pánico de Cristina Pedroche al encontrarse a un zorro en Hyde Park

Una de las últimas publicaciones de Cristina Pedroche está desatando mucha polémica, y no solo por el susto que se lleva la presentadora, sino por el lenguaje que utiliza la presentadora. "Vaya boquita, para lavar con lejia", comentaban sus haters.

Cristina Pedroche la ha vuelto a liar en Instagram. Aunque la presentadora solo pretendía compartir un contenido gracioso con sus seguidores, la publicación se le ha vuelto en contra.

Se trata de un vídeo en el que aunque no se puede ver prácticamente nada, se escucha claramente a Cristina y su marido Dabiz Muñoz hablar entre ellos. La pareja paseaba por Hyde Park, el parque más conocido de Londres, cuando un zorro se cruzó en su camino. "Eso es un zorro Dabiz, yo lo veo", dice Pedroche, que poco a poco va asustándose más. "¿Qué hacemos aquí parados? ¿Esperar a que nos coma?", exclama.

A partir de ahí, la presentadora comienza a ponerse cada vez más nerviosa y por su boca salen algunos improperios que no han gustado nada a las redes. "Ay, los ojos.. Me cago en su puta madre", dice Pedroche, mientras su marido se lo toma todo a broma.

Algunos usuarios no han visto con buenos ojos esta publicación."Que indígena eres chica por dios! Vivo en londres y aquí los zorros andan libres por los parques y hasta en las urbanizaciones tranquilamente, son animalitos que si no le haces nada ellos no se te acercan ósea aquí la bestia de dos patas eres tú! Anda a comerte tus croquetas grasientas tarada!", comentaba la usuaria @maggi365. "Vaya boquita, para lavar con lejia", comentaba otro.

Sin embargo, algunos salieron en defensa de la presentadora, asegurando que en ningún momento había hecho nada malo. "Madre mía como os gusta sacar las cosas de contexto con tal de tener algo que criticar. Esto roza lo absurdo y tenéis unas vidas muy tristes para andar todo el día buscando mierdas para poder sentiros ofendidos y poner el grito en el cielo en el nombre de la defensa de lo que sea!", escribía @paolavalls_89.

Ante la avalancha de comentarios, la presentadora ha publicado una imagen con el título: "Vive y deja vivir. Así de simple".