"Parecía que ya nos conocíamos": Chenoa y Elena Tablada se encuentran por primera vez

NO SE CONOCÍAN

La revista Hola y la marca de cosmética Anne Möller han sido los responsables de propiciar uno de los encuentros más sorprendentes de lo que llevamos de 2022. Chenoa y Elena Tablada han coincidido por primera vez en un mismo evento.

Chenoa y Elena Tablada, unidas por un ex

Aunque comparten un pasado en común, nunca habían tenido la oportunidad de saludarse.

Chenoa mantuvo una relación David Bisbal nada más salir de la Academia de Operación Triunfo, que se emitió entre 2001 y 2002. Se convirtieron en una de las parejas del momento: los fans los adoraban. Pero las mieles de un romance tan mediático se tornaron amargas cuando llegó la ruptura.

Chenoa y Bisbal // GTRES

Luciendo el chándal más famoso de España, la cantante salía desconsolada al portal de su casa para pedir compresión a la prensa. Era abril de 2005 y se rumoreaba que el almeriese había comenzado otra relación con la presidenta de uno de sus clubs de fans.

Se trataba de Elena Tablada, con la que más tarde tuvo a su primera hija. Estuvieron juntos siete años, se separaron en 2011. Nunca se confirmó la infidelidad, pero sí se filtró que el artista no dio más explicación a Chenoa que un SMS informándole de la separación. Llegaba a su fin uno de los idilios más populares de la historia pop de este país.

David Bisbal junto a su padre y Elena Tablada // Gtres

Su encuentro casi 20 años después

Han pasado 18 años desde aquel entonces y mucho ha cambiado la vida de ambas. Mientras Chenoa se dará el sí quiero el próximo mes de junio con el médico Miguel Sánchez Encinas, Elena disfruta de la familia que ha formado junto a Javier Ungría.

Su encuentro ha tenido lugar en la fiesta de primavera que organizaron este miércoles en Madrid la revista Hola y la marca de cosmética Anne Möller. A la misma revista le han contado las protagonistas cómo vivieron su inesperada reunión.

"La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la vi es que han pasado dieciocho años y nunca habíamos coincido en ningún sitio", cuenta Tablada.

"Al final, al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Como te digo, parecía que ya nos conocíamos", añadía, entusiasmada por un encuentro de lo más satisfactorio.

La cantante también ha tenido unas bonitas palabras para Tablada, a la que asegura que guarda cariño. "Ha sido natural y somos mujeres con evolución. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya", apuntó Chenoa.