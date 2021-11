Chenoa y su novio ya tienen fecha de boda

Ya queda menos. La boda de Cheona y Miguel Sánchez Encinas ya tiene fecha. La cantante de 46 años ha adelantado en ¡Hola! sus planes para 2022.

"Miguel y yo al fin nos casamos en junio de 2022", ha asegurado la artista, que ha desvelado otros detalles del enlace.

Dónde será la boda y quién diseñará el vestido

El primer detalle revelado por Chenoa es dónde tendrá lugar la celebración. "Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra. A Miguel le hace mucha ilusión que nos casemos en mi casa. Después de tener que posponerla, que no cancelarla, por la pandemia, nos hace muy felices tener ya fecha. Hemos esperado a que todo esté más o menos normalizado para poder retomar los preparativo".

En la entrevista con ¡Hola!, Chenoa ha confirmado que el diseñador del vestido de novia sigue siendo Hannibal Laguna. "Por suerte, no había cortado tela cuando estalló la pandemia. Ahora vamos a empezar otra vez y es genial porque, en este tiempo que ha pasado, he cambiado de idea y lo quiero un poco diferente", apunta la cantante, jurado de Tu cara me suena.

La boda será una boda íntima, "más pequeña por las circunstancias lógicas", aclara la artista, que, como su pareja tiene, "familiares muy mayores" y su prioridad es protegerlos. Esa circunstancia deja fuera a sus compañeros de Operación Triunfo 2001, con los que tiene previsto organizar una cena de celebración, aunque no descarta que haya alguno en el gran día.

Quién es el novio y futuro marido de Chenoa

El novio y futuro marido de Chenoa es Miguel Sánchez Encinas, un médico especialista en urología reconocido internacionalmente. Es Jefe del Servicio de Urología del Hospital Rey Juan Carlos y Jefe del Equipo del Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional.

El especialista y sus compañeros fueron nombrados como el mejor equipo del país por el galardón que premia la excelencia en el Sistema Nacional de salud (Best In Class 2018).

A todo esto, se suma que Miguel fue incluido en el ranking de los 100 mejores médicos de España de la revista Forbes. Además, Miguel, al igual que muchos otros médicos, ha estado haciendo frente al coronavirus este último año.