El pasado swiftie de Óscar Puente, el ministro de Transporte que se hace eco de los progresos tras la DANA

Óscar Puente se ha vuelto uno de los políticos más virales desde que la DANA provocara una de las mayores catástrofes naturales de este siglo. El ministro de Transporte ha optado por la comunicación en todo momento, lo que le ha llevado a ser seguido por mucha parte de la población atenta a las redes sociales.

El político muestra diariamente los avances en la materia que le compete: las comunicaciones en carretera, el estado de la infraestructura y todo aquello que ayuda a que el transporte vuelva a restaurarse con normalidad tras la tragedia. Además, también se ha pronunciado sobre puntos que no son su competencia para aclarar las dudas y desmentir bulos. Por todo ello se ha convertido en carne de meme, pero también de halagos por la aparente transparencia.

Para muchos es ese político que está dando las respuestas en mitad del desastre. Y es que Óscar Puente siempre ha sido muy activo en redes sociales. Tanto que gracias a ello sabemos que es un gran fan de Taylor Swift.

¿Taylor Swift a Valladolid?

Corría finales de 2022 cuando empezaron las especulaciones sobre una posible gira de Taylor Swift tras la publicación de su álbum Midnights. Lo que nadie se esperaba es que finalmente fuera a hacer el tour más grande de la historia al cantar canciones de todos sus discos bajo el ya conocido The Eras Tour.

Los fans de la autora de Love Story expresaban con frecuencia sus especulaciones sobre los pasos que iba a dar su ídolo en este aspecto, y Óscar Puente, por entonces alcalde de Valladolid, contestó a varias personas con su conocimiento, lo que le volvió todo un referente en el tema.

Por ejemplo, ante la duda de un fan, después de echar cuentas, sobre si iría a España en septiembre de 2023, Óscar Puente fue claro. "No viene en 2023". "Ya te lo he dicho. No gira en 2023", le volvió a responder al usuario, quien le preguntaba cómo lo sabía.

Por otro lado, achacó a otro con la misma duda la fuente de su conocimiento: "Porque trabajo". Él mismo señalaba a su persona como la fuente de esa información. Su seguridad fue tan abrumadora que los memes y las bromas no pararon de expandirse en X (anteriormente Twitter), sobre todo haciendo referencia a que la parada de Taylor en España se daría en Valladolid.

De hecho, el propio político se unió, y cuando le expresaban que querían que Taylor Swift cantara en las fiestas de Valladolid, él lo tenía claro: "Y yo. Pero en 2023 no saldrá de USA".

Un swiftie muy acertado

Y tenía razón: Taylor Swift no pisó suelo Europeo hasta el 2024. Su primera parada fue París, y a España llegó en mayo, con dos conciertos los días 29 y 30 de dicho mes.

De hecho, Óscar Puente demostró de nuevo que era un gran swiftie al asistir a uno de los shows que Miss Americana dio en el Santiago Bernabéu. Allí, como un seguidor más, cumplió su sueño y disfrutó de la cantante, tanto que le dedicó unas bonitas palabras tras disfrutar del espectáculo: "Ya salió la Diosa y lo puso todo patas arriba".