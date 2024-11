La gran suma de dinero que una fan de Taylor Swift ha recaudado para los afectados de Valencia por la DANA

Todas las miradas siguen puestas en Valencia. Después de que la DANA que ha golpeado distintos municipios de esta provincia, la ayuda no ha cesado. El envío de material ha sido casi inminente, así como de iniciativas para recaudar fondos. Tanto es así, que ya hay quienes se han volcado con sus donativos para ayudar a los afectados por esta catástrofe.

Precisamente, Taylor Swift está involucrada con Valencia, aunque de forma indirecta. Tess Bohne, quien se encarga de retransmitir en redes varios de los espectáculos de la intérprete de Cruel Summer, ha abierto una página de crowfunding (a través de Go Found Me) para así prestar su ayuda a los valencianos. Bajo el lema Swifties for Spain: Flash Flood Relief se marca como objetivo la recaudación de donativos para el Banco de Alimentos de Valencia y así "proporcionar ayuda inmediata a los residentes afectados y apoyar los esfuerzo de recuperación a largo plazo", la autodenominada 'livestream queen' ha conseguido recoger hasta más de 20.000 dólares. Todo un récord teniendo en cuenta el que las expectativas en un principio estaban marcadas alrededor de 13.000 dólares.

¿Cómo ha dado voz Bohne a esta inicitativa? Más allá de utilizar sus redes sociales, en las cuales les siguen más de 300.000 seguidores en Instagram y más de 800.000 en Tik Tok, la swiftie ha retransmitido parte del espectáculo del The Eras Tour con un código QR que te lleva directamente al portal de donativos.

Más allá de volcarse con Valencia, lo cierto es que Tess ha estado detrás de otras iniciativas en las que ha conseguido recaudar fondos. Véase la ocasión en la que utilizó sus redes para recoger donativos para las víctimas de la violencia doméstica ayudando a la organización Coburn Place.

Los swifties volcados con Valencia

Las redes sociales han sido el fiel reflejo de la generosidad de los fans de Taylor Swift con los valencianos. Sin ir más lejos, la cuenta fan de la artista en España @taylorswifties_ ha dado voz, a través de la red social X, a diversas iniciativas que implican asistencia gratuita psicológica o vías para ayudar económicamente a los afectados. Con ello, muchos han sido los fans que han compartido este tipo de publicaciones.

De Dani Martín a Rozalén: el mundo de la música volcado con la DANA

Está claro que el mundo del arte está mostrando su apoyo a los valencianos. Esto es algo que se ha visto también reflejado a nivel nacional, como ha sido el caso de Dani Martín quien tenía preparado la escucha de su nuevo disco el 8 de noviembre en el WiZink Center y que decidió posponer. Un gesto con el que además ha pedido colaboración: "Lo único que podemos hacer ahora es ayudar: yo ya lo he hecho y os animo a que lo hagáis a través de los múltiples canales que existen para ello".

También Ana Guerra ha utilizado sus redes sociales para pedir ayuda por los afectados por la DANA. Después de dar el 'sí, quiero' junto a Víctor Elías, la pareja hizo un llamamiento a la colaboración pidiendo todo tipo de enseres como agua, frutos secos, comidas para animales entre otros. “Si alguien ve el storie anterior y cree que podemos hacer algo más que nos escriba por privado y que nos diga en qué podemos ayudar y cómo”, decía la artista canaria en redes.

A su vez, artistas como Ana Mena y Lola Índigo han ayudado con sus donativos. En el caso de la de Estepona, tras actuar en Avilés se acercó a la asociación Club Xente Xoven ubicada en Serín para traer diversidad de utensilios como "abrigos, mantas, comida para personas y animales, agua, pañales, potitos, escobas", tal y como cuenta El Comercio.

En lo que respecta a la intérprete de Ya No Quiero Na, ha sido la propia artista la que se ha acercado a un punto de recogida de suministros en Madrid, haciendo un llamamiento a la solidaridad por esta causa.

Incluso Aitana ha compartido a través de su perfil de Instagram un destacados con la que ha recogido testimonios y vías para ayudar a los valencianos tras este golpe. Por su parte, Rozalén también ha compartido números de emergencia y ha alzado la voz por todo lo acontecido en Letur, compartiendo un número de cuenta bancaria para quien quiera hacer su donativo, en colaboración con el ayuntamiento manchego.