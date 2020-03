Patricia Conde "se precipita de la vida" al leer este títular con Dani Martín

La confusión de una revista al anunciar la vuelta a la televisión de Patricia Conde junto a su ex pareja Dani Martín ha hecho que la presentadora alucinara y decidiera bromear en sus redes sociales.

Imagen no disponible / Atresmedia

"Patricia Conde y Dani Martín, juntos de nuevo" desvelaba el titular de dicha publicación. Una confusión que la presentadora ha decidido tomarse con humor, llegando incluso a compartirlo en sus redes sociales.

"En serio??!!! He anunciado yo esto??? wuala! ... ¿¿con @_danimartin_ ?? Pues...muchas gracias por la info... no me acordaba en serio #meprecipitodelavida #yasíunmillondecosasmás #quepublicansinpensar #mebajodelavida #hastaluegomaricarmen ", escribía Patricia Conde junto a la captura de pantalla de la noticia.

Lo que en realidad querían anunciar era la vuelta a la televisión de Patricia Conde y Ángel Martín , la mítica pareja del programa Sé lo que hicisteis. Sin embargo, en lugar de nombrarlo a él a quién mencionaban era al cantante y expareja de Patricia Conde, Dani Martín.

La confusión fue corregida rápidamente pero el error nos ha dejado divertidas bromas, no solo por parte de Patricia sino también del humorista Ángel Martín.

Aunque la presentadora llega incluso a mencionar a Dani Martín en su publicación asegurando con ironía que no recordaba haber hecho pública tal noticia; Ángel Martín tampoco se queda atrás, afirmando con sarcasmo que no ha durado un día en el programa de Patricia Conde y dando la enhorabuena al cantante.

Santiago Segura también ha aprovechado este error para bromear, y lo ha hecho en un comentario a la publicación de Patricia: "Pobre Dani, le veo muy desmejorado".

El cantante y la presentadora estuvieron juntos hace unos años, y en la actualidad mantienen muy buena relación; llegando incluso a compartir fotos juntos en varias ocasiones. No obstante, por el momento, Dani Martín no ha querido hacer ninguna declaración sobre este error.