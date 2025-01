La peculiar historia de amor entre el actor Pedro Alonso y Tatiana Djordjevic, una hipnoterapeuta

Pedro Alonso es por muchos conocido por su papel estrella de Berlín en La Casa de Papel, pero al margen de este proyecto que lo catapultó a la fama al actor se lo conoce por otras producciones como El silencio del pantano, Bajo sospecha, Gran Hotel y La embajada, entre muchas otras películas y series.

Pero, al margen de la dilatada carrera de Alonso, cabe destacar también su vida sentimental. Pese a que el intérprete separa su profesión de su faceta más personal, el actor ha hablado en alguna ocasión de su curiosa historia de amor con Tatiana Djordjevic.

Y es que, además de actor, Pedro Alonso es pintor y escritor. Y su amor por estas diversas disciplinas artísticas es lo que lo unió a su novia.

Una historia de amor de película

Su historia de amor se remonta a París, donde Pedro Alonso conoció a su chica en un viaje por ocio: "Empieza en Montmartre, el día que conocí a mi chica. Tatiana es parisina de origen serbio, aunque la miro y me parece persa".

El intérprete detalló cómo surgió todo: "Nos cruzamos por la calle y nos pusimos a hablar. Había acabado de solapar Diablo guardián, La casa de papel y Traición. Estaba seco como la mojama y decidí parar. Me fui solo a París sin planes. El primer día la conocí y, cero coqueteo, nos pusimos a hablar. Al acabar esa conversación le di mi teléfono por si le apetecía quedar durante los once días que iba a estar allí".

Poco a poco surgió el amor entre ambos: "Me contó que era hipnoterapeuta y en los jardines de Giverny, los mismos de los cuadros de Monet , fue cuando me ofreció hacerme la regresión que originó este segundo libro [El libro de Filipo]. No llegamos a verlos porque estaban inundados aquel día. Esos jardines son uno de mis lugares favoritos y todavía no lo conozco… ¡Qué cosas!".

Sí, le ofreció "hacerle una regresión", algo que, en un primer momento, sorprendió a Alonso, pero que ahora halaga lo que experimentó en ella: "La experiencia fue increíble. Tan así, que yo escribí un libro dos años después de eso".

Y es que el trabajo de Tatiana es tratar a personas desde un estado de trance que funciona como desinhibidor, y así poder realizar cambios emocionales, pero también conductuales y modificaciones cognitivas.

Alonso, muy orgulloso de su pareja

Esta historia de película se ha podido ver en eventos, galas y estrenos, donde Alonso ha posado junto a Tatiana, pese a no hablar demasiado de ella. Sin embargo, siempre que puede, la halaga, tal y como hizo en El Mundo: "Mi novia tiene un perfil maravilloso. Es guapa, muy lista y tiene inquietudes no convencionales".

Entre sus publicaciones literarias, también se cuela la de director de una serie documental y su pasión por la pintura. De hecho, este último proyecto es en común con Tatiana, "a cuatro manos", como confesó para La otra Crónica.

"Lo de la pintura lo llevo haciendo hace bastantes años. Seguramente, es el centro de lo que hago. Pero hasta ahora no he abierto la puerta a las exposiciones. Aunque creo que más pronto que tarde voy a exponer o a publicar. De hecho, en mi primer libro, mi novia y yo pintamos a cuatro manos las ilustraciones", relató el actor.