Pet Shop Boys acusa a Drake de utilizar un estribillo suyo sin permiso

El dúo musical británico mostraba su sorpresa en sus redes sociales ante la rigurosa similitud del fragmento de una de las canciones del nuevo disco de Drake con el estribillito de una de sus grandes composiciones, West End Girls.

Según Pet Shop Boys, el rapero estadounidense no les ha pedido permiso ni autorización para interpolar en su canción All The Parties dos versos idénticos del clásico tema de 1986. Aunque no tiene por qué tratarse de un plagio a efectos legales, lo cierto es que para introducir referencias o samples a otras canciones originales, los artistas suelen notificarlo para evitar conflictos.

Algo que parece que Drake no ha tenido en cuenta y ha molestado a Pet Shop Boys, que escribía en sus redes: "Sorprendidos de que Drake cante el estribillo de 'West End Girls' en la canción 'All the Parties' en su nuevo álbum. Ni se ha acreditado ni se ha solicitado el permiso".

La letra de Pet Shop Boys:

In a West End town, a dead end world

The East End boys and West End girls

La letra de Drake:

And it's 6, our town a dead end world

East End boys and West End girls, yeah

East End boys and West End girls, ayy

All The Parties forma parte del recién estrenado disco de Drake, To All The Dogs, que incluye una colaboración con Bad Bunny. Será el último material que el rapero estrene en un tiempo, ya que con este lanzamiento anuncií que se retiraba y cerraba "la puerta del estudio" para tratar sus problemas de salud. El intérprete y compositor, de 36 años, se centrará en poner remedio a las molestias de estómago que sufre desde hace años.

👉 Así suena 'Gently', la nueva canción de Bad Bunny y Drake del disco 'For All the Dogs'

👉 Drake se retira temporalmente de la música por problemas de salud