Pete Davidson admite estar colocado de ketamina en el funeral de Aretha Franklin, donde manosearon a Ariana Grande

Se acaba de publicar en Netflix el especial de comedia Turbo Fonzarelli y la franqueza de Pete Davidson ha acaparado un sinfín de titulares.

El humorista ha admitido haber estado sumergido en la drogadicción durante una larga temporada. En concreto, cuenta que la ketamina formó parte de su día a día durante dos años y medio. Habla de ello sin vergüenza, como algo "divertido" que también le llevó a vivir momentos desagradables de los que no tomó conciencia hasta tiempo después.

Uno de ellos fue el funeral de Aretha Franklin, al que acudió junto a su expareja, Ariana Grande. La icónica cantante de soul fallecía en agosto de 2016 a causa de un cáncer de páncreas y para despedirla se organizó un multitudinario homenaje. Sus fans pudieron acercarse al féretro a rendir sus respetos, numerosas personalidades reconocieron la carrera de la legendaria artista y la música sonó en directo como última ofrenda. Ariana Grande cantó (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

"Durante los últimos dos años y medio o tres estuve tomando una droga mágica llamada ketamina", cuenta. "Fue increíble. Qué momento".

Ahora que ya no consume, reconoce que no fue buena idea salir de casa bajo estos efectos. "Me da vergüenza. Estaba fuera de casa así. Eso no está bien, ¿sabes? Estuve en funerales así. Eso es jodido, ¿verdad? Estuve así en el funeral de Aretha Franklin", añade antes de relatar que hizo el ridículo cuando se acercó a dar el pésame a la familia de la artista. "Estaba tan drogado que pensé que sería una buena idea acercarme a su familia y decirle: ‘¡Oye! Sólo estoy aquí para presentar mis RESPEC-T". Quizá ese no era un buen momento para bromear y hacer un chascarrillo con la palabra 'respeto'.

"Tengo que vivir con eso", continúa Davidson. "¿Sabes a qué me refiero? Ella nunca lo sabrá, pero aun así, ese no es el punto", lamenta. "Si ella estuviera allí, probablemente diría: '¡Oye! ¿Quién eres y qué carajo estás haciendo en mi funeral?'", terminaba, volviendo a recurrir al humor para sortear ese recuerdo.

Ariana Grande fue manoseada por el sacerdote tras su actuación

Pete Davidson estaba allí para acompañar a la que por aquel entonces era su chica, la cantante Ariana Grande, que tras su actuación tuvo que vivir un momento incómodo.

El obispo Charles H. Ellis se excedió con sus muestras de afecto y se acercó demasiado al pecho de la artista con sus manos. Un manoseo que no pasó desapercibido para los espectadores y los usuarios de las redes, que pusieron el grito en el cielo. En las imágenes, se ve claramente cómo la artista intenta zafarse del contacto, visiblemente molesta.

Tal fue el revuelo que el religioso pidió disculpas ante su actitud. "Nunca sería mi intención tocar el pecho a ninguna mujer. Yo no sé, yo supongo que puse mi brazo alrededor de ella. Quizás crucé la frontera, puede ser que estuviera demasiado amigable o familiar. De nuevo, lo siento".