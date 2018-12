Pete Davidson alerta a la policía con un mensaje con intenciones suicidas

A pesar del postureo, las redes sociales son el reflejo de muchas personas que comparten sus pensamientos, como Pete Davidson. Sin embargo, el último mensaje del ex de Ariana Grande ha alarmado a sus fans pero también a la policía.

Agentes del cuerpo de seguridad de la ciudad de Nueva York se presentaron en el plató del programa Saturday Night Live, donde trabaja Davidson, después de que éste compartiera un mensaje con pensamientos suicidas.

A través de Instagram, el actor escribió: "Realmente ya no quiero estar en este mundo. Estoy haciendo lo mejor para seguir aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más puedo durar. Todo lo que he intentado hacer fue ayudar a la gente. Solo recuerda que te lo dije".

Asimismo, la policía solamente comprobó el estado de Pete Davidson, que ya en alguna ocasión había mostrado su apoyo a Kanye West por no esconder sus problemas mentales. Y, ahora ha hecho Nicki Minaj, que ha compartido las palabras de Pete y ha pedido respeto y que no le escriban más mensajes negativos, que no le ayudan en su situación actual.

Go & give this man some love. My God. https://t.co/qchM3xGRdg — QUEEN (@NICKIMINAJ) 15 de diciembre de 2018

Además, la rapera también ha comparado el acoso que Davidson recibe en las redes sociales con el de Mac Miller: "Hacíais lo mismo con Mac Miller hasta que murió".